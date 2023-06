Des résultats concluants sur le prix de l'essence, dit Samuel Poulin

Dans le cadre d'une table ronde pour dresser un bilan de la session parlementaire, le député Samuel Poulin a reçu les médias locaux pour répondre aux questions. Il a notamment été question du prix de l'essence en Beauce, qui a vu une certaine amélioration récemment.

L'élu caquiste avait publié une lettre ouverte concernant les tarifs à la pompe, qui s'avèrent plus élevés dans la région, par rapport au reste du Québec. Il avait alors fait une demande d'enquête auprès du Bureau de la Concurrence, une organisation fédérale.

Il semble y avoir eu des résultats intéressants depuis, mais le député ne peut expliquer quels angles d'approche a initié l'administration responsable. « Ils ne dévoileront pas leurs stratégies d'enquête. Il y a 0,11 $ de différence depuis l'enquête. Le bureau de la concurrence ne dévoile pas ses stratégies. »

Si une baisse du prix a bel et bien été noté en Beauce, depuis cette sortie du politicien, il resterait encore du travail à faire pour que le territoire puisse rejoindre les prix des autres secteurs du Québec.

« On est encore environ 0,10 $ au-dessus du reste de la province [...] J'aimerais qu'on paie minimalement dans la moyenne de ce que CAA Québec recommande. J'aimerais que l'on paie ce que l'ensemble du Québec paie en essence. »

Entrepreneuriat en Beauce: une question de modernisation

La Beauce étant reconnue comme étant une terre de choix pour les démarrages d'entreprise, il peut être plus difficile d'en faire autant aujourd'hui, alors que la pénurie de main-d'oeuvre est encore plus marquante ici.

Ainsi, la modernisation et la robotisation sont des initiatives de choix pour développer l'économie locale, toujours aux yeux de Poulin.

« Je travaille présentement sur de gros projets de développement économiques avec des entreprises manufacturières de la Beauce. Ça va passer par la robotisation et la modernisation. On assiste à un changement générationnel dans les usines, où on doit se comporter différemment. »

L'union de Courcelles et Saint-Évariste: c'est pour bientôt

Depuis un moment déjà, les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste préparent une fusion. Le député de Beauce-Sud confirme que cette union est prévue, malgré des démarches, qui demeurent à suivre.

« La CMQ recommande un regroupement entre Saint-Évariste et Courcelles à la lumière des audiences qui ont eu lieux. Courcelles va devoir s'entendre avec la MRC du Granit pour les modalités financières. L'objectif est de réaliser ce regroupement là pour janvier 2024. »

Dans des zones rurales comme celles-ci, il peut être intéressant de fusionner, notamment pour des raisons de service et de finance. Le représentant au provincial valorise cependant l'intérêt des administrations municipales à le faire, d'abord et avant tout.

« Les regroupements se doivent de venir des municipalités elles-mêmes. Ce n'est pas au gouvernement de le faire, parce que c'est d'aller au sens contraire de la nature des choses. Justement, la raison pour quoi Saint-Évariste et Courcelles, ça fonctionne, c'est parce que c'est venu des communautés. »

Pour se recentrer sur Courcelles et Saint-Évariste, deux buts sont visées derrière ce projet. « Ils ont deux objectifs, soit de regrouper les dépenses reliées aux services et de se rallier vers la Beauce », a conclu Samuel Poulin.

C'est ce qui conclu différents dossiers de Beauce-Sud au cours de cette session parlementaire. Pour la période estivale, le représentant de la circonscription prévoit notamment la rencontre des différents conseils municipaux.