Soins de longue durée: Ottawa lance une consultation publique

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, ce mercredi 28 juin. Avec ce projet, le gouvernement du ...