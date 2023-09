Décès de l’ancien député de Beauce-Nord, Adrien Ouellette

L’ancien député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale, Adrien Ouellette, est décédé samedi dernier à l’âge de 83 ans.

La nouvelle a été confirmée par sa famille sur les médias sociaux.

Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce a été maire de cette municipalité de 1968 à 1976. Il a été élu une première fois comme député de Beauce-Nord, sous les couleurs du Parti québécois au scrutin de 1976, puis réélu en 1981. À ce jour, il est le seul à avoir jamais été élu sous la bannière du PQ dans toute la Beauce.

Durant ses deux mandats dans les cabinets de René Lévesque et Pierre-Marc Johnson, Adrien Ouellette a été adjoint parlementaire du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Transports, avant de devenir ministre de l'Environnement. Après avoir été battu en 1985, il est devenu attaché politique au cabinet du vice-président de l’Assemblée nationale de 1994 à 2003.

Avant et après sa carrière politique, le Joselois a travaillé dans le milieu de l'enseignement, notamment comme professeur à la Commission scolaire régionale de la Chaudière et à titre de président du conseil des enseignants de la polyvalente Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce pendant plusieurs années.

Les détails entourant ses funérailles ne sont pas connues pour l'instant.