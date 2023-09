Hôpital de Saint-Georges: 3,5 millions $ pour agrandir le service d'urgence

Le gouvernement du Québec a annoncé, ce mercredi 6 septembre, par l'intermédiaire du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, un financement de 3,5 millions $ pour l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges.

« Il y a 1 an, je prenais un engagement électoral très fort et très précis, de travailler à agrandir l'urgence du côté de l'Hôpital de Saint-Georges. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que c'est mission accomplie, puisqu'on réalise la première phase de cet agrandissement, » a lancé le député de Beauce-Sud.

En effet, la modernisation des infrastructures du réseau est un point important du Plan santé du gouvernement du Québec. En ce sens, le futur agrandissement de l'urgence permettra une meilleure gestion de l'achalandage.

« Ce sont 40 000 visites à l'urgence à Saint-Georges, chaque année. C'est vraiment majeur. On va aussi permettre l'aménagement de dix lits de débordement dans cet agrandissement, » a ajouté le député Poulin.

La deuxième plus grosse urgence de Chaudière-Appalaches

« On peut accueillir jusqu'à 21 personnes couchées sur civière, mais lorsqu'on atteint ce chiffre et que souvent, on le dépasse, cela restreint considérablement l'espace qui devient moins propice au rétablissement des patients, » a complété Marco Bélanger, Président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Également, l'Hôpital de Saint-Georges accueille près de 40 % de personnes de plus de 75 ans (contre 30 % en moyenne au Québec), encourageant le CISSS et le gouvernement, a créé un espace calme et propice à leur déplacement.

« Avec ces travaux, nous disposerons d'espace plus adéquat où les patients auront un environnement plus calme et pourront être entourés de leurs proches. Celui-ci est prévu au printemps 2024, avec une période de travaux de 12 à 16 mois, » a détaillé Marco Bélanger.

Une rénovation de l'urgence complète à venir ?

Durant l'annonce de cette première phase, le CISSS a également dévoiler son projet d'agrandissement pour l'intégralité de l'urgence.

« Le CISSS a également dans ces cartons un projet de plus grande ampleur, permettant de bonifier l'offre de service avec de nouvelles installations. Ce projet d'infrastructure est notre priorité que nous souhaitons voir inscrire rapidement au programme québécois des infrastructures, » a conclu le président-directeur adjoint.