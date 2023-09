Samuel Poulin rend hommage à Clément Bédard

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rendu hommage aujourd’hui sur le parquet du Salon Bleu de l’Assemblée nationale du Québec, à Clément Bédard, fondateur des Pères nature.

Décédé le 12 juillet dernier à l’âge de 79 ans, M. Bédard est le fondateur du marché des Pères nature. L’homme d’affaires a implanté son premier commerce en 1977 à Sainte-Marie, et une deuxième succursale à Saint-Georges en 1987. Homme visionnaire, il fut marquant dans l’offre alimentaire et culinaire de la Beauce.

« Je tiens à transmettre de nouveau mes condoléances à la famille et aux proches de M. Clément Bédard. Je tenais à lui rendre hommage à l’Assemblée nationale afin de souligner sa vision et sa passion. Grâce à son leadership et sa tenacité, il offre à la Beauce, un marché unique et d’exception. Homme de caractère, il savait sortir des sentiers battus et user d’originalité. J’ai un souvenir de nos nombreuses conversations sur l’avenir du Québec. Il aimait beaucoup le Québec et les Québécois », a déclaré le député Poulin, sur le plancher de la chambre.