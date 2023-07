Décès du fondateur des Pères Nature

Le fondateur des épiceries fines Les Pères Nature, Clément Bédard, s'est éteint hier à l'âge de 79 ans.

« Clément Bédard, dit Père Nature, jardinier de la vie. Chaque personne qui a croisé son chemin sait à quel point il était authentique, bon, honnête, fonceur et fidèle à ses valeurs. Il n’a laissé personne indifférent! Grand aventurier et rêveur, il a pris son envol pour son dernier grand voyage Toutes les graines semées au courant de sa vie continueront de grandir et fleurir année après année. Repose en paix », peut-on lire dans le message publié aujourd'hui sur la page Facebook de l'entreprise, qui fait aussi dans la restauration et le service de traiteur.

Fils de fermier, Clément Bédard est initié très jeune au travail de la terre et au commerce des fruits et légumes, puis il touche au monde de la restauration pendant ses études à Québec, peut-on lire dans le site web du commerce.

Après avoir voyagé et séjourné un an en Afrique, il revient au Québec pour s’y lancer en affaires. Il implante son concept de marché, qu’il baptise Les Pères Nature, à Sainte-Marie de Beauce, en 1977. Graduellement, Les Pères Nature devient un marché complet, ajoutant à l’offre des fruits et légumes celles des noix, du fromage, du café et plusieurs autres. En 1987, fort du succès à Sainte-Marie, il ouvre une 2e succursale à Saint-Georges.

Cette passion de service personnalisé et de vente de produits de grande qualité aux gens de la Beauce s’est transmise à quatre de ses cinq enfants, qui se partagent aujourd’hui les rênes de l’entreprise qui compte plus de 200 employés entre les deux magasins de Saint-Georges et Sainte-Marie.

Les détails des funérailles de M. Bédard n'ont, pour l'instant, pas encore été annoncées.