Neuf nouveaux médecins de famille s'installeront en Beauce-Etchemin

Neuf nouveaux permis ont été émis pour autant de médecins de famille qui viendront s'installer en Beauce-Etchemin au cours de l'année 2024.

Ce sont les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, qui en ont fait l'annonce conjointe par voie de communiqué de presse ce matin, dans le cadre du dévoilement des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM) pour l'an prochain.

Ainsi, cinq d'entre eux relèveront du réseau local de services (RLS) de la Beauce (Beauce-Sartigan et Robert-Cliche) alors que deux autres seront affectés au CLSC de la Nouvelle-Beauce. Enfin, deux médecins seront établis sur le territoire du RLS des Etchemins.

« L’arrivée de neuf nouveaux médecins en Beauce et Etchemins va nous appuyer grandement pour la prise en charge de notre population et la réduction de la liste d’attente. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre en santé et du vieillissement important de la population, il faut user d’imagination pour recruter des médecins. L’argent est là et les postes sont maintenant ouverts », a indiqué le député Poulin.

« Samuel et moi accueillons cette annonce avec grand enthousiasme, et ce, au bénéfice de nos citoyens. Notre collègue Christian [Dubé] répond positivement à nos démarches entamées depuis plusieurs mois. Cet ajout d’effectifs médicaux est une excellente nouvelle pour l’ensemble des Beaucerons », de renchérir Luc Provençal.