« Je dis souvent à mon gouvernement, les jeunes, c'est pas juste l'avenir, c'est le présent. À tous les jours, on a des jeunes qui vont à l'école, qui vont au secondaire, qui vont au cégep, qui vont un peu partout. Notre devoir, c'est de leur donner tous les outils pour réussir. »

C'est ce qu'a déclaré le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, alors que viennent d'être lancées les consultations publiques pour la jeunesse, qui se tiennent à travers le Québec jusqu'en novembre prochain.

Ces consultations ont pour objectif de recueillir les besoins, les ambitions et les préoccupations des jeunes — particulièrement les jeunes de 12 à 35 ans —, des acteurs du milieu de la jeunesse, des ministères et organismes publics ainsi que des chercheuses et chercheurs à travers le Québec pour établir les bases du prochain plan d'action jeunesse gouvernemental, a indiqué le député.

Cet examen permettra de s'exprimer sur sept axes d'intervention, soit l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté.

« Je suis convaincu que c'est le Québec dans son ensemble qui bénéficiera des échanges qui se dérouleront tout au cours de la tournée », a soutenu Samuel Poulin.

Pour le territoire de Chaudière-Appalaches, l'audience publique aura lieu à Lévis le 10 octobre. Pour participer en personne, il faut s'inscrire à l'avance sur le site du Secrétariat à la jeunesse (consultation.quebec.ca/processes/consultationjeunesse). On peut également répondre au questionnaire en ligne ou déposer un mémoire.

Par ailleurs, EnBeauce.com a profité de cet entretien vidéo pour aborder des dossiers de l'heure en santé dans la région, soit l'arrivée de nouveaux médecins, l'agrandissement de l'urgence du centre hospitalier de Saint-Georges, l'ouverture de la Maison des aînés de Saint-Martin et la fermeture temporaire de la Maison Gilles-Carle à Saint-René.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.