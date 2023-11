Plus de 21 M$ disponibles pour développer des infrastructures de transport actif

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, invite les organismes admissibles au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) à déposer leurs demandes d’aide financière.

Les projets doivent permettre le développement et la consolidation du réseau de la Route verte et des réseaux cyclables régionaux qui s’y greffent.

« Je me suis engagée à soutenir davantage les municipalités dans le financement d’infrastructures favorables au transport actif sécuritaire, dans notre Plan d’action sur la sécurité routière 2023-2028. C’est ce que nous proposons aujourd’hui en rendant disponibles 21 M$ pour offrir aux Québécois des pistes cyclables plus sécuritaires et agréables dans toutes nos régions. Nous poursuivons du même coup notre engagement dans la réduction des GES en rendant la mobilité durable plus accessible à tous. De plus, nous sommes fiers que le Québec continue à se distinguer en Amérique du Nord grâce aux 5 300 km qui forment notre Route verte! », a souligné la ministre.

Ainsi, jusqu’au 15 décembre prochain, les bénéficiaires potentiels peuvent soumettre leur projet sous un des trois volets du programme d’aide. Les sommes accordées dans le cadre de Véloce III permettront notamment :

- d’assurer le développement et le parachèvement de la Route verte ainsi que de ses réseaux cyclables régionaux;

- d’améliorer la qualité des infrastructures favorisant des déplacements actifs efficaces et sécuritaires;

- d’entretenir la Route verte et ses embranchements, notamment la surface de roulement, les panneaux de signalisation et tout autre aménagement qui y est inclus.

Les projets financés dans le cadre de Véloce III sont cohérents avec le Plan d’action en sécurité routière 2023-2028, puisqu’ils contribuent à améliorer l’offre d’infrastructures cyclables sécuritaires et à protéger les usagers plus vulnérables lors de leurs déplacements. Dévoilé en août dernier par la ministre, ce plan, inspiré de la Vision zéro, présente 27 mesures pour réduire le nombre d’accidents sur le réseau routier ainsi que leur gravité.

Le programme se divise en trois volets :

o Volet 1 – Développement de la Route verte et de ses embranchements

Vise à augmenter l’offre d’infrastructures récréotouristiques liée au transport actif au Québec.

o Volet 2 – Amélioration des infrastructures de transport actif

Appuie les organismes admissibles dans l’amélioration, la mise aux normes et la réalisation d’interventions majeures afin d’assurer la

pérennité des infrastructures de transport actif existantes, d’en

augmenter l’attractivité et de favoriser un transfert des

déplacements motorisés vers les déplacements à pied et à vélo.

o Volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses embranchements

Soutient les organismes admissibles dans la prise en charge de l’entretien du réseau cyclable national de la Route verte et de

certains de ses embranchements régionaux dont ils ont la

responsabilité.