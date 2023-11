Fabien Roy porté à son dernier repos

Plus de 300 personnes ont assisté ce matin, en l'église de Saint-Georges, aux funérailles de l'ancien député Fabien Roy, décédé le 31 octobre à l'âge de 95 ans.

Rappelons que le natif de Saint-Prosper fut député de Beauce-Sud de 1970 à 1979 et député fédéral de Beauce à la Chambre des communes de 1979 à 1980. Il fut également au cœur de la présence du mouvement créditiste sur la scène politique provinciale et fédérale dans les années 1970 et 80. Après son départ de la vie politique, M. Roy a été largement impliqué auprès de nombreuses œuvres caritatives de la Beauce.

Dans l'hommage qui lui a été rendu aujourd'hui, des membres de sa famille ont justement témoigné comment il avait été un homme généreux, entraidant, marchant toujours « dans le droit chemin, en respect de ses valeurs », avec une foi inébranlable et un optimiste quotidien.

L'un de ses petits-fils a manifesté la fierté qu'il portait envers son papi, de « l'impact positif inimaginable qu'il a eu sur bon nombre de gens », du fait qu'il était perçu chaleureusement partout au Québec comme « un homme qui a de la gueule!»

Parmi les personnes qui ont assisté à la célébration aujourd'hui, on retrouvait notamment les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, ainsi que l'ancien député fédéral de Beauce, Gilles Bernier.