La Caisse de dépôt se penchera aussi sur le 3e lien

La Caisse de dépôt et placement n’analysera pas uniquement un scénario de transport en commun pour la ville de Québec; elle a aussi reçu le mandat du gouvernement de se pencher sur un troisième lien entre les deux rives.

Dans une lettre du cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, envoyée à la Caisse de dépôt et dont La Presse Canadienne a obtenu copie, on indique que CDPQ Infra devra recommander des solutions qui permettront «d’identifier un projet de transport structurant permettant d’améliorer le transport en commun pour la Ville de Québec (et) d’améliorer la mobilité et la fluidité dans la Communauté métropolitaine de Québec, notamment entre les deux rives».

Malgré l’ajout de cet important volet à l’analyse, la CDPQ Infra n’aura que six mois pour rendre ses propositions.

Lundi, la Caisse a indiqué qu’elle acceptait le mandat du gouvernement.

Il y a deux semaines, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a rejeté la proposition du maire de Québec, Bruno Marchand, d’un tramway à 8,4 milliards $.

La ministre des Transports avait alors annoncé qu’elle allait donner le mandat à CDPQ Infra de trouver le meilleur projet de transport en commun pour la ville de Québec. À ce moment, le troisième lien n’avait pas été mentionné.

Le gouvernement était de plus en plus frileux à l’égard du projet de tramway en raison de l’explosion des coûts.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne