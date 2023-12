Près de 8,2 M$ investis dans Beauce-Nord pour le réseau routier

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a annoncé, ce lundi 18 décembre, des investissements de plus de 8 M$ pour l'amélioration du réseau routier dans quatre municipalités de la circonscription.

Ces sommes concerneront les municipalités de Saint-Odilon, Tring-Jonction, Saint-Séverin et Saint-Joseph-de-Beauce.

Cet investissement a été rendu possible grâce au volet « Redressement » du programme d'aide à la voirie locale (PAVL). Ainsi, Saint-Odilon recevra quasiment 4 M$ pour la réfection du 10e rang ouest, Tring-Jonction environ 2 M$ pour le 2e rang sud, un peu plus de 1,5 M$ pour le 1er rang Saint-Séverin et plus de 500 000 $ pour la rue des Chutes-Calway à Saint-Joseph.

« À l’aube du temps des Fêtes, je suis franchement enchanté de confirmer ces importants investissements de notre gouvernement envers ces quatre municipalités. Je salue le travail des maires et des équipes municipales. Et merci à ma collègue Geneviève », a insisté Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 387 M$ dans le cadre de ce programme, dans toutes les régions du Québec. Ces sommes permettront d’assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire.

« Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. C’est pourquoi votre gouvernement investit dans le maintien et dans l’amélioration du réseau routier dans toutes les régions du Québec. Ce sont plus de 387 M$ cette année que nous investirons pour développer notre économie, » a complété Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.