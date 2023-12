Le député Richard Lehoux dresse son bilan de session parlementaire

Voir la galerie de photos

De retour dans la circonscription pour le congé des Fêtes, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a brossé le portrait de la dernière session parlementaire, qui a pris fin le 15 décembre.

M. Lehoux se dit fier d’avoir, avec ses collègues conservateurs, demandé au gouvernement Trudeau de rendre des comptes sur des enjeux importants, notamment la crise croissante du coût de la vie, l’inflation, les communautés rurales et la taxe carbone, a-t-il indiqué en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Au cours de la session, il a vu l’adoption des projets de loi C-275, aidant les familles d’agriculteurs à protéger la biosécurité de leurs exploitations de l’approvisionnement alimentaire, et C-280, garantissant des protections financières aux producteurs canadiens de fruits et de légumes.

Les conservateurs ont également déployé cette année plusieurs efforts pour faire pression sur le gouvernement afin de faire baisser les prix pour tous les Canadiens, rappelle l'élu. Le parti a notamment demandé au gouvernement Trudeau d’étendre la pause fédérale sur la taxe carbone à toutes les formes de chauffage domestique, présenté un plan fiscal pour équilibrer le budget afin de réduire l’inflation et les taux d’intérêt, ainsi que présenté la Loi pour bâtir des logements, pas de la bureaucratie, afin d’offrir plus de logements abordables aux Canadiens. « Le régime inflationniste d’impôts et de dépenses de Justin Trudeau a plongé de nombreuses personnes dans la misère cette année », a déclaré le député.

Les députés conservateurs ont aussi mené au lancement officiel, à l’échelle du Canada, de la ligne d’assistance téléphonique pour la prévention du suicide 9-8-8. Rappelons qu’en 2020 la Chambre des communes avait voté à l’unanimité sur une motion conservatrice en faveur du nouveau numéro national à trois chiffres.

Sur le terrain

Localement, au cours de la dernière année, M. Lehoux et son équipe de bureau ont pris part à quelques 200 activités dans la région. Durant ses journées en circonscription, le député est allé à plus de 35 rencontres avec des organismes et citoyens de la Beauce. Il est personnellement allé féliciter certains organismes bénéficiant des programmes Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) et Emploi d’été Canada (EÉC). À noter que pour 2023, 29 projets ont été retenus dans le cadre du PNHA totalisant des investissements de 530 000$ dans la circonscription.

D’ici la réouverture du Parlement à la fin janvier 2024, le député continuera à parcourir les 40 municipalités de la Beauce et plusieurs rencontres sont déjà prévues avec des citoyens, maires et entreprises pour discuter des enjeux qui les touchent. En entrevue, il a chassé du revers de la main les critiques qui disent que le député « n'est pas visible » dans son comté. « Je vous dirais que c'est tout le contraire que j'entend! », a-t-il rétorqué.

Enfin, le député de Beauce s'est dit tout-à-fait au diapason de l'approche et des messages véhiculés par son chef, Pierre Poilièvre, alors que le Parti conservateur mène partout au pays dans les sondages sur les intentions de vote, sauf au Québec.

