Québec investit 830 000 $ pour une nouvelle formation à l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon ainsi que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, étaient à l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB), ce mardi 27 février, pour annoncer une nouvelle formation pour les repreneurs d'entreprise et les cédants.

Cette aide financière, versée directement à l'EEB, aura pour but d'aider à la mise en place de cette nouvelle formule pour former et accompagner 1 000 cédants et/ou repreneurs en cinq ans.

La Beauce, berceau de l'entreprenariat, sera désormais aussi celui du repreneuriat au Québec. En effet, les futurs repreneurs auront accès, dès le printemps 2024, à la formation EntReprendre de l'EEB. Cette dernière sera d'une durée de 12 à 18 mois, avec cinq séjours en présentiel réservés à la formation intensive, ainsi que des séances virtuelles menées par des experts.

« Cette annonce va clairement favoriser le repreneuriat au Québec. Le repreneuriat, il y a aucun doute dans ma tête, est une activité très stratégique pour maintenir et créer des richesses dans notre région. Ça permet avec efficacité de préserver les entreprises, préserver les emplois et des services essentiels de nos collectivités », a lancé le ministre Pierre Fitzgibbon.

La formation proposera également des séjours intensifs Pérenniser afin de pouvoir accompagner les cédants. Durant trois jours, ces derniers pourront mieux préparer le transfert de leur entreprise et en assurer la pérennité.

« La ChaudièreAppalaches, incluant la Beauce, a la réputation d’être la région la plus entrepreneuriale du Québec. Avec les nouveaux parcours mis en place à l’EEB, on vient mobiliser notre communauté d’entrepreneurs pour relever l’important défi du repreneuriat. Ce genre d’initiatives assurera la pérennité des entreprises en Beauce et partout ailleurs au Québec », a assuré Samuel Poulin.

Enfin, les futures cohortes axées sur le repreneuriat rejoindront le programme Émergence existant déjà à l'EEB. Les participants profiteront de six séjours à l'école ainsi qu'un accompagnement spécialisés sur 16 mois.

« L’École d’entrepreneurship de Beauce va à nouveau innover pour former des repreneurs et des cédants et combler des besoins essentiels en amont des démarches de transfert d’entreprise. Nous sommes fiers de voir notre expertise dans l’accompagnement des entrepreneurs reconnue, une fois de plus, par le gouvernement. Le mouvement Propulsion repreneurship favorisera la santé économique du Québec », a de son côté ajouté, Isabelle Le Ber, présidente directrice générale de l'EEB.

Pour rappel, l'aide du gouvernement du Québec s'élèvera à 828 365 $ pour une mise en place estimée à près de 1,4 million $.