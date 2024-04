Samuel Poulin rend hommage à André Longchamps

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rendu un hommage au maire de Saint-Éphrem-de-Beauce, André Longchamps, décédé en fonction le 29 janvier dernier.

Le témoignage a été livré le 28 mars, au Salon Bleu à l’Assemblée nationale du Québec.

Largement impliqué dans la communauté, il aura été maire de 2021à 2024, en plus de conseiller municipal de 2005 à 202. André Longchamps était aussi président du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer et impliqué dans les Festivités Western de Saint-Victor. Il a cumulé plus de 30 années au sein de l’entreprise des Portes Baillargeon.

« André était un allié important et un collaborateur exceptionnel dans ma vie politique. Il fut largement impliqué dans le développement de Saint-Éphrem. Il détenait des qualités fondamentales: l’écoute, la passion et le dévouement. Je tenais à souligner son apport important à notre région devant mes collègues parlementaires. Étant présent à ses funérailles, j’ai été à même de constater l’appréciation de notre population envers lui. De nouveau, mes pensées accompagnent sa conjointe, sa mère et ses enfants », a déclaré le député Poulin, sur le plancher de la chambre.