Le gouvernement du Québec accorde 170 000 $ à Beauce-Nord

La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé, ce vendredi 7 avril, un soutien de 172 700 $ aux deux MRC de la circonscription.

Le but de cette nouvelle aide financière est de pouvoir accélérer la participation active des personnes ainées au sein de la communauté beauceronne.

Ce financement fait suite à l’appel de projets 2023-2024 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) lancé l’été dernier. Ainsi, la MRC Nouvelle-Beauce reçoit 92 700 $ et la MRC Beauce-Centre 80 000 $.

« Nous pouvons être très fiers d’accueillir cet appui de ma collègue Sonia dans notre communauté pour soutenir la participation des aînés à la vie locale. Nous avons tout à gagner à leur faire une place croissante, car elles ont beaucoup à offrir. Leur apport est une richesse pour la collectivité, et je me réjouis que les acteurs du comté de Beauce-Nord soient mobilisés par une volonté aussi forte de contribuer ainsi à la création de solides liens intergénérationnels pour les années à venir », a expliqué Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Pour rappel, le Programme de soutien à la démarche MADA a pour but d'adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnement bâtis et sociaux, afin de favoriser le vieillissement actif et le maintien à domicile des personnes aînées.

« Je me réjouis de constater la mobilisation d’une communauté comme celle de Beauce-Nord, qui a opté pour un plan d'action visant à assurer le développement d'une pensée et d’actions plus propices à favoriser la qualité de vie des personnes aînées. C’est grâce à une telle vision que nous réussirons à mieux adapter nos municipalités au vieillissement de la population, et notre gouvernement est fier d’y apporter son appui, par l’entremise du Programme de soutien à la démarche MADA », a complété Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé