Plus de 211 000 $ octroyés pour des projets etcheminois

Faisant suite au conseil des maires du 12 juin 2024, la MRC des Etchemins a annoncé des subventions totalisant plus de 211 000 $ accordées pour soutenir différents projets sur son territoire.

Parallèlement, la MRC a également annoncé l’embauche de deux nouveaux employés, faisant déjà partie de l’équipe depuis quelques semaines ainsi qu'une aide financière de 207 918$ provenant du Ministère des Affaires municipales et de l’habitation.

Des subventions de 180 522,29 $ pour soutenir des projets structurants (PSPS) totalisant 1 105 417,75 $:

• Travaux de renforcement de la toiture au Centre sportif Claude-Bédard, Municipalité de Sainte-Justine: 25 486 $

• Implantation d’un Village-Relais, Municipalité de Lac-Etchemin: 50 782,74 $

• Panneau lumineux, Municipalité de Lac-Etchemin : 40 000 $

• Réfection de la toiture, Club Sportif PE-TI-CHA-MO : 29 985, 48 $

• Amélioration du salon récréatif, Municipalité de Saint-Cyprien : 4 299,12 $

• Réfection de la toiture de la maison Labbé-Chabot, Société du Patrimoine de Sainte Justine de Langevin : 9 168,95 $

• Transformation et mise aux normes d’un terrain de tennis et pickleball, Municipalité de Saint-Camille : 20 800 $

Projets financés par la Politique de soutien aux entreprises des Etchemins (PSEE):

• Agrandissement de l’usine et achat d'équipements, Armoires Cormier : 25 000 $

• Acquisition et modification d’un véhicule pour le transport adapté, Répartition C.G. inc., : 5 610 $

Aide financière pour l’aménagement durable

La MRC des Etchemins bénéficiera d’une aide financière de 69 306 $ par année pendant trois ans afin de soutenir la mise à jour de son schéma d’aménagement et de développement (SADR), en y intégrant les 9 nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) qui entreront en vigueur le 1er décembre prochain. En effet, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) offre cette aide financière dans le cadre de la mesure 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire.

Cet appui permettra à la MRC des Etchemins de s'engager pleinement dans un aménagement durable de son territoire.