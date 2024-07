Le Canada devrait atteindre la cible de dépenses en matière de défense en 2032

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dressé un bilan positif de la récente session parlementaire et des derniers mois dans la circonscription de Beauce-Sud dans le cadre d’une rencontre avec les médias régionaux. Depuis 5 ans et demi, le député note un montant de plus de 500 millions qui fut attribué par le gouvernement du Québec dans plus ...