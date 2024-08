Une immense murale inaugurée en l'honneur de René Lévesque

Plusieurs élus et d'anciens politiciens comme Lucien Bouchard et Gilles Duceppe ont participé vendredi matin à l'inauguration d'une grande murale en l'honneur de René Lévesque, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, à Montréal.

La nouvelle murale surplombe l’espace réservé au service au volant d’une populaire chaîne de restauration rapide, à quelques mètres de la voie de desserte de la bruyante autoroute 40, dans le quartier Villeray.

«Il a été élu trois fois ici, il ne faut pas oublier ça», alors «je pense que le lieu est bien correct», a indiqué l’ancien chef bloquiste Gilles Duceppe, interrogé par La Presse Canadienne.

Celui-ci faisait référence à la circonscription qui s’appelait jadis Montréal-Laurier, où René-Lévesque a gagné une première élection sous la bannière libérale en 1960.

L’immense murale permettra «aux milliers de Québécois qui passent sur le boulevard métropolitain» et «à notre jeunesse» de se rappeler que «René Lévesque n’est pas seulement un boulevard, mais un personnage historique, rempli de courage, d’exemplarité et d’ouverture», a pour sa part indiqué l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, qui était invité à prononcer un discours.

René Lévesque «n’a jamais cessé d’être présent dans notre vie collective», a fait valoir Lucien Bouchard, et «nous sommes réunis aujourd’hui pour souligner sa dernière métamorphose, à savoir son apparition dans le quotidien visuel de la cité».

À une époque «qui aime se projeter par l’image, il convenait que l’affichage urbain d’un René Lévesque grand format s’ajoute comme un rappel de ce que cet homme représente pour nous».

Un «modèle d’intégrité» et «d’engagement politique» et «un homme qui nous a aimés, qui nous a fait rêver et renouer avec la fierté», a souligné l’ancien premier ministre Bouchard.

Hommage à un bâtisseur culturel

La murale a été réalisée par l’artiste Kevin Ledo et sous le portrait de celui qui a été premier ministre de 1976 à 1985, on peut lire cette déclaration qu’avait faite René Lévesque lors d’un discours devant l’Assemblée nationale française en 1977: «Que s’affirme un peuple libre qui puisse exprimer en français, avec son accent à lui, toutes les dimensions du monde d’aujourd’hui».

L'œuvre est l'initiative de la Fondation René-Lévesque et l'organisme Mu, qui s'est donné la mission de réaliser des murales pour rendre hommage aux bâtisseurs culturels de Montréal.

«Son amour pour la langue, sa défense de l'écriture et de la langue française» et de «l'identité culturelle» font de René Lévesque un bâtisseur culturel, a expliqué Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale de Mu.

Valérie Plante s'est dite très honorée, «à titre de mairesse de la seule métropole francophone d'Amérique», de participer à l'inauguration de la murale.

«Je suis très heureuse que tous ceux qui traversent la ville» puissent «voir le portait d'un grand homme qui a marqué le Québec et qui a marqué Montréal», a souligné la mairesse lors d'un discours.

L’actuel chef du parti que René Lévesque a fondé en 1968 a également pris la parole devant des dizaines de dignitaires.

«Le plus grand combat de sa vie, le combat qui lui a donné le plus de mal sur le plan personnel comme professionnel, celui qui fait en sorte que les Québécois se mobilisent toujours aujourd’hui, est sans l’ombre d’un doute le destin national des Québécois. Si vous regardez l’œuvre, vous verrez dans ses yeux la bienveillance, le sentiment qu’il a fait son "boutte" dans cette histoire, comme on dit au Québec, mais l’interrogation également, à savoir si le Québec réalisera son destin», a indiqué le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le ministère de la Langue française est associé à ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'Année Lévesque, qui a donné lieu à différentes commémorations du 100e anniversaire de naissance de l'ex-premier ministre, tout au long de 2022 et 2023.

René Lévesque est né le 24 août 1922.

La murale, inaugurée vendredi, est en quelque sorte le legs de l'Année Lévesque.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne