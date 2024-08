La Beauce est un modèle, selon la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire

La ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, s’est rendue en Beauce, ce mercredi 28 août, pour découvrir certaines installations qui œuvrent pour la sécurité alimentaire.

Accueillie par Luc Provençal, député de Beauce Nord, la ministre a d'abord visité l’organisme Cultiver pour partager de Saint-Alfred qui a notamment réhabilité une église en serre et en chambre froide. Par la suite, les élus sont allés à la rencontre du Club Parentaide de Saint-Jules pour en apprendre davantage sur les différents services offerts.

Cultiver pour partager

Cultiver pour partager a pour mission de lutter contre l’insécurité alimentaire sur le territoire desservi par Moisson Beauce, par la culture de nombreux légumes et le glanage en champs. « On existe pour Moisson Beauce et Moisson Beauce est alimenté par nos productions de légumes », a souligné Benoit Giraudo, vice-président de Cultiver pour partager, lors de sa présentation à la ministre Rouleau.

De nombreux bénévoles travaillent au bon fonctionnement de cette organisation, dont plusieurs jeunes de la polyvalente Saint-François. « Tu sais comme moi que la relève au niveau des bénévoles va être de plus en plus difficile puis, un organisme comme ça, ça sensibilise beaucoup les jeunes à l’aspect du bénévolat », a mentionné Luc Provençal.

D'importants travaux sont en cours de réalisation dans l'église de Saint-Alfred qui accueillera prochainement les nouvelles installations de l’organisme. Il a fallu notamment refaire entièrement la dalle de béton du sous-sol, construire une serre pour la production de laitue à l’année ainsi qu’installer deux chambres froides.

Jean Champagne et sa femme Louise sont les initiateurs de ce projet. Ils en ont eu l’idée grâce à l’interpellation de leur fille Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce. Ils ont cogné aux portes des entreprises d’ici pour obtenir des soutiens financiers et ont été très agréablement surpris de découvrir que tout le monde était partant. « Personne ne nous a dit non », ont-ils raconté avec enthousiasme. Après quatre ans d’activités, ils sont passés de 3 866 kg de légumes donnés aux organismes locaux, à 56 155 kg.

« Vous êtes un modèle de ce à quoi j’aspire et ce pour quoi je travaille, partout au Québec , a déclaré Chantal Rouleau. La nourriture est devenue un enjeu fondamental alors qu’au Québec, comme vous l’avez indiqué, il y a énormément de gaspillage! » En plus d’avoir souligné l’importance de la mission première de Cultiver pour partager, la ministre a expliqué qu’elle déposera prochainement un projet de loi qui va permettre de moderniser l’assistance sociale. « C’est pour faire ce que vous faites en accompagnant les gens à briser l’isolement et sortir de certaines situations difficiles dans lesquelles ils sont. (...) On veut les accompagner pour les réintégrer dans la société. »

Elle s’est également réjouie de l’implication des jeunes bénévoles qui apprennent de nouvelles compétences qui leur seront toujours utiles. « Ils apprennent d’où vient l’aliment. (...) Moi je me souviens quand j’étais petite, on avait un jardin chez nous et j’aimais sortir la carotte de terre, c’était waouh!, a-t-elle raconté en souriant. Ces jeunes-là apprennent aussi à être bénévoles, à donner, donner de leur temps et apprennent l’échange. Ils vont continuer plus tard, c’est un apprentissage! C’est extrêmement important. (...) »

Club Parentaide

Arrivée à Saint-Jules, la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau a été accueillie au Club Parentaide pour découvrir un bâtiment qui abrite de nombreux services avant de terminer au Village Aventuria.

Le Club Parentaide, qui travaille également en collaboration avec Moisson Beauce, aide 46 familles aux deux semaines grâce à la distribution de panier alimentaire. Les municipalités desservies sont Saint-Victor, Saint-Séverin, Saint-Frédéric et Saint-Jules.

Les cuisines de l’établissement accueillent des ateliers de cuisine collective qui permettent aux familles, non seulement de repartir avec plusieurs repas, mais surtout d’apprendre des recettes à refaire à la maison. Une mesure qui contribue à soutenir la sécurité alimentaire. De plus, l’organisme reçoit des jeunes du secondaire avec un parcours semi-spécialisé. Passionnés de cuisine, ils ont trois jours d’école et deux jours de cuisine. « Toute l’année, ils viennent apprendre à cuisiner avec le chef de la commission scolaire ici », a précisé Jean-Guy Morin, directeur des opérations du Club Parentaide.

Outre le volet communautaire, un nouveau besoin a été répondu depuis l’an dernier grâce aux idées innovantes de l’organisme. « On est le premier organisme accrédité pour faire Cantine pour tous en Chaudière-Appalaches », a introduit Éric Poulin, directeur général du Club Parentaide. Ainsi, ils desservent cinq écoles de la région qui n’ont pas de service traiteur. Les parents des écoles bénéficiaires paient un minimum d’un dollar par repas pour permettre à leur enfant de manger un repas santé à l’école.

« Ce qui est intéressant c’est que nos jeunes qui viennent ici vont s’impliquer dans ça à partir de cette année. Donc ils vont apprendre le métier de la cuisine, mais en plus ils vont participer aux repas qui vont être retransmis dans les écoles », a ajouté Éric Poulin.

Cette présentation a fait le lien avec la dernière étape de la journée, soit la visite des nouvelles cuisines en construction au Village Aventuria qui accueilleront, dès l’automne 2025, des étudiants en cuisine.

Une Beauce unie

« Ici [en Beauce], si on réussit c’est parce qu’il y a une volonté municipale, une volonté de la MRC, aussi au niveau de la population et du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin. (...) C’est important aussi de parler de tous les bénévoles qu’on a. On a des employés en or ici aussi. Tout ça, c’est une marque de commerce de notre région et du succès qu’on a avec ces projets-là », a annoncé fièrement Luc Provençal en conclusion de ces deux visites. « J’ai hâte de voir les deux produits finis », a-t-il ajouté en référence à l’église réaménagée et à la construction de la cuisine-école.

« Merci à tous, j’ai passé une après-midi assez exceptionnelle, a conclu à son tour la ministre Rouleau. Ce que je vois depuis tantôt, c’est d’une part des gens extrêmement animés qui veulent répondre aux besoins de leur communauté et qui trouvent des solutions. Vous avez non seulement une imagination sans borne, mais également une capacité d’agir. Vous avez le don de travailler ensemble. (...) C'est une petite communauté, mais on dirait que vous êtes un million tellement vous êtes actifs, attractifs et vous faites rayonner cette communauté. (...) Vous êtes un modèle! »