Québec songe à abolir le changement d'heure

Une vaste consultation publique en ligne a été lancée ce mardi, par le gouvernement de François Legault, concernant l'abolition du changement d'heure au Québec.

Chaque année, au Québec, mais aussi ailleurs au pays, les citoyens sont contraints de changer l'heure deux fois, le deuxième dimanche de mars et le premier dimanche de novembre.

À l'origine, le but était de décaler les horaires afin d’économiser de l’énergie. En effet, bénéficier de la lumière naturelle le plus tardivement possible permettait aux travailleurs de terminer plus tard leurs fonctions.

L'Allemagne fut le premier pays à adopter cette idée, en 1916, proposée par le physicien américain Benjamin Franklin en 1784.

Le Canada, en 1918, suivit les traces du pays nordique européen en instaurant une première loi afin de mettre en place cet usage du cycle. Aujourd'hui, à peine 20 % de la population mondiale change l’heure au cours de l’année.

Effets sur la santé

Depuis plusieurs années, de nombreux experts se sont penchés sur les effets du changement d'heure sur la santé.

En effet, plusieurs spécialistes remettent en question le changement d'heure puisque celui-ci aurait des effets sur notre horloge biologique, mais aussi sur notre cycle de sommeil.

Si les jeunes enfants et les aînés, pour qui la routine est importante, sont particulièrement vulnérables au changement d'heure, sachez que les animaux de compagnie peuvent aussi en être affectés.

Les chats et les chiens peuvent en effet avoir des changements de comportement, liés au stress et à la confusion.

Consultation publique

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette invite la population à se prononcer, d'ici le 1er décembre, sur l'abolition du changement d'heure en répondant à un bref questionnaire sur le site consultation.quebec.ca.

Suite à la consultation et à la lumière des résultats, le gouvernement déterminera s'il va de l'avant avec un projet de loi sur la question.

Cela dit, peu importe les résultats de la consultation, il faudra reculer l'heure dans la nuit du 2 au 3 novembre prochain.