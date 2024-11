Samuel Poulin réagit à la victoire de Donald Trump et appelle à la vigilance

Après l’officialisation de la victoire de Donald Trump lors des élections américaines du mardi 5 novembre, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a réagi en lançant un appel à la vigilance face aux futurs enjeux migratoires et économiques.

Selon le député, l’instabilité économique pourrait devenir l’une des priorités du gouvernement dans les années à venir, notamment pour la région de la Beauce.

« Nous avons vécu la crise du bois d’œuvre ici, dans la région de la Beauce, qui avait entraîné des ralentissements d’usines et des fermetures. On sait très bien que, si des barrières tarifaires sont imposées par le gouvernement américain, cela peut avoir des répercussions économiques sur la quasi-totalité des entreprises de la Beauce », a-t-il expliqué à EnBeauce.com.

En réponse à la victoire des Républicains aux États-Unis, le Gouvernement du Québec a déjà pris des mesures pour préserver et renforcer les relations Québec–États-Unis.

« De notre côté, nous avons une délégation du Québec à Washington, et le Premier ministre a annoncé la formation d’un comité ministériel pour suivre la situation de près. Nous allons entretenir des relations avec les Républicains élus pour leur faire comprendre les avantages de renouveler l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) en 2026 (…) Nous allons aussi nommer un émissaire qui sera chargé de discuter avec le gouvernement fédéral et le gouvernement américain de l’importance de protéger le libre-échange », a détaillé Samuel Poulin.

Pour le député, si la Beauce est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, c’est en partie grâce aux bonnes relations avec son voisin américain. Cependant, le Gouvernement du Québec reste vigilant quant à l’instabilité économique que cette élection pourrait engendrer.

« La Beauce s’est beaucoup construite sur les relations que nous avons avec les États-Unis, que ce soit dans les domaines de l’acier, du bois, de la construction ou encore de l’agriculture. Imaginons des barrières tarifaires de l’ordre de 10 % : cela pourrait avoir un impact chez nous, a-t-il indiqué avant d’ajouter : Nous avons une frontière avec le Maine, et nous ne sommes pas très loin du Vermont. Nous avons de belles et grandes relations avec les États-Unis, mais on ne peut ignorer le fait, et je prends acte de ce résultat en respectant le choix des Américains, (…) que nous pourrions nous diriger vers une période d’instabilité économique. »

Concernant les enjeux migratoires, Samuel Poulin a précisé que des demandes de surveillance renforcée ont déjà été adressées au gouvernement fédéral.

« On va surveiller de près la situation aux frontières et la politique migratoire des États-Unis dans les prochains mois », a-t-il conclu.