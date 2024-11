Grève chez Postes Canada: Samuel Poulin fait adopter une motion à l’Assemblée nationale

À son initiative, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a fait adopter ce matin, à l’Assemblée nationale, une motion concernant les impacts majeurs sur les citoyens, de la grève qui se déroule présentement chez Postes Canada depuis le 15 novembre.

L’ensemble des formations politiques représentées ont appuyé la motion dont voici le texte intégral:

«Que l’Assemblée nationale prenne acte des impacts importants du conflit de travail chez Postes Canada sur les citoyens et les petites, moyennes et grandes entreprises du Québec;

Qu’elle souligne l’importance des échanges commerciaux dépendant des services de Postes Canada;

Qu’elle reconnaît le droit de grève, tout en étant consciente qu’un conflit qui se prolonge pourrait avoir des impacts économiques majeurs sur le Québec et ses régions avant la période de Noël;

Qu’enfin elle invite Postes Canada et le syndicat des travailleuses et travailleurs des postes à mobiliser tous les efforts nécessaires afin de résoudre le conflit le plus rapidement possible, idéalement avant la période des fêtes ».

«Nous souhaitons un règlement le plus rapidement possible. La grève chez Postes Canada impacte de façon importante le quotidien de notre population. Que ce soit sur le plan financier, l’obtention d’un passeport ou encore pour la livraison de produits pour nos entreprises, les répercussions sont majeures pour notre économie. Par l’adoption de cette motion par l’Assemblée nationale, nous souhaitons sensibiliser les deux partis à l’importance de trouver une solution incessante», a déclaré le député sur le plancher du Salon rouge.