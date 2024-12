Québec resserre l’accès au permis de conduire pour les nouveaux arrivants

La Beauce recevra l'une des parts les plus importantes de la nouvelle enveloppe budgétaire de 10 M$ alloués pour la francisation, que vient d'annoncer le ministre de l'Immigration, de la Francisation, et de l'Intégration, Jean-François Roberge. C'est ce que viennent de confirmer les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel ...