Économie, jeunesse et valeurs : Samuel Poulin dévoile ses priorités pour 2025

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dressé un bilan détaillé de son année 2024 tout en présentant les projets et priorités qui guideront son action en 2025, ce mercredi 18 décembre.

Entre réalisations concrètes pour le développement local et dossiers majeurs à surveiller, le député entend poursuivre son engagement pour sa région et ses citoyens.

« Cette année 2024, que je qualifie de faste et de résultats pour Beauce-Sud. Nous avons un estimé cumulatif, parce que je ne mets pas tout à l'intérieur, de plus de 600 M$ depuis notre arrivée en 2018. Parmi les principaux projets, nous avons réalisé de nombreux chantiers routiers au cours de l'été dernier. Le rattrapage routier que je m'étais donné comme défi, en 2018, est relevé avec ces investissements », a lancé le député de Beauce-Sud.

« Aussi, on a lancé l'appel d'offres pour l'agrandissement de l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges, on a ouvert de nouvelles places en service de garde, donné de nouvelles aides financières aux entreprises et créé de nouveaux plateaux sportifs autour du complexe multisports », a-t-il complété.

Parmi les grandes réalisations de 2024, Samuel Poulin a souligné plusieurs avancées majeures pour Beauce-Sud :

- Maison Gilles-Carle : Une entente avec la Coop Aide Chez Soi permettra le retour d’une maison de répit Gilles-Carle dès 2025.

- Nouvelles infrastructures sportives : L’inauguration de la piste d’athlétisme derrière le Complexe multisport et l’ajout d’espaces pour le volleyball, le ballon-panier et une agora extérieure à Saint-Georges.

- Sécurisation des routes et prolongement de l’autoroute 73 : Une cellule a été mise en place pour sécuriser la route 204 entre Saint-Martin et Saint-Georges, et les travaux de déboisement pour l’autoroute 73 sont lancés.

- Développement économique : Des annonces stratégiques, comme celle concernant l’entreprise Manac, marquent une année forte pour l’économie régionale.

- Éducation et jeunesse : Le démarrage de la première cohorte de la Technique policière au Cégep Beauce-Appalaches avec 50 étudiants est un jalon significatif.

- Infrastructure et loisirs : L’inauguration d’une passerelle pour la motoneige à Saint-Georges, une aide financière pour des pistes cyclables et des terrains sportifs, ainsi que l’ouverture de nouveaux locaux pour la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan.

En 2025 : économie et valeurs québécoises au cœur des priorités

Samuel Poulin a également évoqué les défis à venir, notamment la stabilité économique de la région dans un contexte mondial incertain. Avec la possibilité de nouvelles taxes américaines sur les produits exportés, il insiste sur l’importance de préparer les entreprises locales à faire face aux aléas économiques.

« Le gouvernement du Canada doit assumer un leadership sérieux pour protéger nos emplois et notre économie. De notre côté, nous continuons d’accompagner nos entreprises dans la robotisation afin de demeurer le plus compétitifs possible », a déclaré le député Poulin.

Sur le plan sociétal, le respect des valeurs québécoises s’annonce comme un enjeu crucial. Le député s’inquiète des manquements observés dans certaines écoles quant à la loi sur l’instruction publique et l’égalité hommes-femmes. « Il s’agit du rôle du gouvernement du Québec d’être un rempart et de mettre en place des mesures pour respecter nos valeurs, ici, au Québec ».

Le député a également rappelé ses démarches pour une meilleure transparence sur les prix de l’essence, un dossier de longue haleine visant à améliorer la compétition sur le marché. Son amendement à la loi 72, actuellement en rédaction, pourrait marquer une avancée significative.

« Il s’agit d’un dossier sur le long terme et constant. Depuis ma première sortie, nous avons parfois plusieurs prix affichés dans la même ville et les marges ont diminué dans plusieurs régions, notamment en Beauce. Cependant, je ne tiens rien pour acquis. Le bureau fédéral de concurrence doit faire son travail », a souligné Samuel Poulin.