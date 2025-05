Jason Groleau officiellement assermenté comme député de Beauce

Jason Groleau a été officiellement assermenté aujourd’hui à titre de député de Beauce, lors d’une cérémonie tenue sur la Colline du Parlement, à Ottawa.

L’événement s’est déroulé en présence de sa famille, de ses proches ainsi que de membres de son équipe.

« C’est un honneur immense de pouvoir représenter les gens de la Beauce à la Chambre des communes. Je suis profondément reconnaissant de la confiance que les Beauceronnes et les Beaucerons m’ont témoignée. Je porterai leur voix avec détermination et respect », a déclaré M. Groleau à la suite de son assermentation.

Depuis l’élection, le nouveau député fédéral de Beauce a consacré plusieurs jours à suivre des formations intensives pour bien maîtriser ses nouvelles fonctions parlementaires. Il se dit prêt et enthousiaste à l’idée de faire son entrée officielle à la Chambre des communes lundi prochain, lors de la reprise des travaux parlementaires.

« Je me sens bien outillé et motivé à commencer ce travail important. Il y a beaucoup à faire, et je suis prêt à défendre les intérêts de ma région dès le premier jour », a-t-il affirmé.

En parallèle de ses activités à Ottawa, Jason Groleau travaille activement avec son équipe pour mettre en place ses bureaux de circonscription, qui ouvriront prochainement afin d’offrir des services accessibles et efficaces aux citoyens de la Beauce.