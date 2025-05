Baptême parlementaire pour le député Jason Groleau

Le député de Beauce, Jason Groleau, a fait son entrée officielle à la Chambre des communes, lundi à Ottawa, lors de la reprise des travaux parlementaires.

L'ancien hockeyeur et homme d'affaires entreprend une toute nouvelle portion de sa carrière, cette fois dans l'arène politique.

Mardi, l'élu beauceron conservateur a pu serrer la main du roi Charles III, venu dans la capitale fédérale lire le discours du Trône. «Ça fait une entrée (au parlement) spectaculaire», a-t-il confié lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Sur le plancher de la Chambre, il a déjà posé plusieurs questions. L'une d'entre elles s'adressait directement au premier ministre, Mark Carney: «Les Beaucerons et les Canadiens veulent savoir si le premier ministre a encore des intérêts financiers cachés dans les paradis fiscaux. Va-t-il, oui ou non, faire preuve de transparence totale en dévoilant ses avoirs et ses lien financiers passés et présents?»

Le député de Beauce attend la réponse.

Signalons que dans la circonscription, son équipe est à compléter l'installation des deux bureaux de comté, l'un à Saint-Georges, l'autre à Sainte-Marie.