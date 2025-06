Dernier droit pour le candidat Mario Roy

La course à la chefferie du Parti libéral du Québec arrive à son dénouement: la période de votation des membres de la formation politique débute ce lundi 9 juin, et se conclura avec l’annonce des résultats le samedi 14 juin.

Le candidat beauceron, Mario Roy, qui fait campagne depuis janvier dernier, a rendu public ses deux dernières nouvelles mesures qu'il propose de mettre en oeuvre, s'il obtient l'appui des militants.

Ainsi, l'agriculteur et économiste de Saint-Jules voudrait modifier les lois du Code du travail, pour enlever le besoin des arrêts de travail, lors de négociations de conventions collectives.

«Les conflits de travail engendrent des conséquences négatives sur la société, particulièrement sur les travailleurs eux-mêmes impliqués dans un conflit de travail. Nous devons le changer dans le but de nous assurer que le processus de négociation ait lieu avant l’échéance de la convention collective, et que des moyens de pressions soient exercés en dehors des heures de travail, pour éviter de prendre les travailleurs et la société en otage, dû à une négociation qui ne se règle pas», soutient-il.

Fini les pancartes sur les poteaux

Dans un tout autre ordre d'idée, Mario Roy veut éliminer l'affichage des pancartes électorales sur tous les poteaux des villes et des villages québécois, durant les campagnes électorales.

Il estime que toutes ces affiches de plastique sont une pollution visuelle et un gaspillage de ressources, en plus d’être la proie de vandalisme, «augmentant le cynisme entre la population et nos élus». Le candidat croit même que cette pratique accentue aussi la pression sur les partis politiques à solliciter du financement politique de diverses façons.

«L’affichage des candidats sur les poteaux de téléphone n’ont plus leur raison d’être en 2025, à l’aire de la technologie et de la télévision. Nous ne sommes plus à l’aire des chevaux et des charrettes, nous avons maintenant des moyens faciles de savoir qui se présente aux élections sans avoir à les voir durant des semaines partout autour de nous. Faisons de la politique autrement!», de conclure M. Roy.