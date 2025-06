Ouverture du bureau de circonscription à Saint-Georges

Le bureau de circonscription du député fédérale de Beauce, Jason Groleau, a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui à Saint-Georges.

Situé au 17136, boulevard Lacroix (secteur Jersey Mills), le bureau sera ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 16 h, exceptionnellement pour la période estivale.

L’équipe de M. Groleau y accueillera les citoyens pour toute demande de services liés aux affaires fédérales, que ce soit pour des dossiers d’immigration, d’assurance-emploi, de prestations ou toute autre préoccupation.

Pour toute question ou prise de rendez-vous, les citoyens sont invités à communiquer avec l’équipe en place au (418) 381-1300 ou par courriel ([email protected]).

« Il est primordial pour moi d’être présent et accessible pour les citoyens de la Beauce. L’ouverture de ce bureau à Saint-Georges s’inscrit dans cette volonté d’ancrer mon action sur le terrain », a déclaré le député Groleau « Je souhaite que chaque Beauceron et Beauceronne se sente écouté, accompagné et représenté. »

Par ailleurs, le bureau de circonscription qui opérera à partir de Sainte-Marie, est actuellement en travaux. Son ouverture est prévue dans les prochaines semaines.