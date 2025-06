Jason Groleau nommé au Comité permanent du commerce international

Le député de Beauce, Jason Groleau, a été nommé membre du Comité permanent du commerce international à la Chambre des communes, devenant ainsi l’un des quatre représentants conservateurs à siéger sur ce comité stratégique.

Élu pour la première fois lors des élections fédérales d’avril dernier, M. Groleau se dit honoré de cette nomination. « C’est un immense privilège de pouvoir représenter la Beauce dans un comité aussi stratégique pour l’avenir économique du pays », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance des échanges internationaux, particulièrement pour une région comme la Beauce qui entretient des liens étroits avec les États-Unis.

Le Comité permanent du commerce international examine les politiques, ententes et relations commerciales du Canada avec ses partenaires étrangers. Pour M. Groleau, ce mandat représente une occasion de faire entendre les besoins spécifiques des entreprises de sa circonscription, notamment les manufacturiers, les agriculteurs et les exportateurs.

« En Beauce, on ne compte pas nos heures, on bâtit, on exporte, on innove. Je vais m’assurer que notre voix, celle d’une région fonceuse et ouverte sur le monde, résonne clairement à Ottawa. D’autant plus que notre circonscription est collée sur notre principal pays importateur, les États-Unis, il m’apparaît impératif d’être aux premières loges pour discuter avec nos partenaires de l’autre côté de la frontière.», a affirmé le député.

Il siègera au sein du comité dès cette semaine et entend s’y investir pleinement, avec l’objectif de contribuer à des décisions bénéfiques tant pour la région que pour l’économie canadienne.

« Je suis prêt à retrousser mes manches pour analyser les dossiers avec rigueur et contribuer à des décisions éclairées qui profiteront autant aux petites entreprises beauceronnes qu’à l’économie nationale », a-t-il conclu.