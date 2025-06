Une première session parlementaire «intense et stimulante», selon Jason Groleau

À l'heure du bilan de sa première session qui se termine à Ottawa, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, considère que cette expérience « fut une entrée en matière à la fois intense et stimulante. »

Il souligne par ailleurs qu'il a tenu à faire entendre la voix des Beaucerons dès les premiers jours.

Au cours de cette session éclair de quatre semaines, Jason Groleau a pris la parole à près d’une cinquantaine de reprises en Chambre, défendant les dossiers prioritaires de la région, en plus de rendre hommage à l’athlète beauceronne Emmy Fecteau lors d’une déclaration. Il a également livré son tout premier discours, en réponse au discours du Trône, où il a mis en lumière les besoins spécifiques de la Beauce et la vision qu’il entend porter à Ottawa. Un autre discours sur une motion conservatrice concernant les véhicules à essence a été fait par le député. Enfin, il a eu l’occasion de tenir des échanges directs en comité plénier avec le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, ainsi que le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Gregor Robertson.

Notons que pendant la dernière semaine de la session, le député a été nommé parmi les quatre membres conservateurs du Comité permanent du commerce international. Ce comité est responsable d’examiner les politiques, ententes et relations commerciales du Canada avec ses partenaires à l’étranger.

Durant la session, l’équipe du député a également ouvert un premier bureau de circonscription à Saint-Georges. Celui de Sainte-Marie ouvrira au courant de la période estivale.

Jason Groleau entend profiter de l’été pour sillonner la Beauce, participer aux événements locaux et aller à la rencontre des citoyens dans toutes les municipalités de la région. « Le travail de député ne se limite pas aux murs du Parlement. Il se fait aussi sur le terrain, à l’écoute des gens. C’est ce que je compte faire tout au long de l’été et de mon mandat », a-t-il conclu.