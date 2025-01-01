Nous joindre
Originaire de Lac-Etchemin

Jerry Beaudoin élu Président national du Parti Québécois

9 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Jerry Beaudoin, originaire de Lac-Etchemin, a été élu par acclamation Président national du Parti Québécois le mercredi 5 novembre 2025 alors que la période des mises en candidature se clôturait.

Celui qui a été, entre autres, candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Bellechasse en 2008 se voit ainsi accéder à la tête du parti de Paul Saint-Pierre-Plamondon. M Beaudoin occupait le poste de façon intérimaire depuis mars dernier.

« Je suis très touché par cette grande marque de confiance de la part des militantes et des militants du Parti Québécois à mon égard », a-t-il affirmé en constant l’appui massif que lui ont porté les délégués péquistes.

Notons d’ailleurs que cette élection survient en marge du Conseil National du Parti Québécois qui aura lieu les 15 et 16 novembre à Sherbrooke. La thématique abordée pour l’occasion sera le développement économique régional.

« Le Parti Québécois a toujours été LE parti des régions. Une fois de plus, nous
voulons réitérer notre préoccupation constante en ce qui a trait à la vitalité économique des régions québécoises. », d’ajouter Jerry Beaudoin.

