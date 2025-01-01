Le bilan des trois «R» pour le ministre Samuel Poulin

Les derniers mois de travail du député de Beauce-Sud, et maintenant ministre, Samuel Poulin, ont été caractérisés parce ce qu'il qualifie des trois R : réalisations, responsabilités et résilience.

C'est ainsi qu'il a introduit son bilan de la récente session parlementaire, et de l’année 2025 dans sa circonscription, en conférence de presse hier, avec les représentants des médias régionaux.

Comme à son habitude, il a dressé la liste exhaustive de ses réalisations dans le comté.

En matière de transports, on compte l'annonce de l’étude des coûts pour un second pont à Saint-Georges, la mise en branle de nombreux chantiers routiers (route 271 à Saint-Benoît, rang 6 à Saint-Honoré, rang Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Aurélie et route Maheux à Saint-Martin), et la mise en place de six actions pour sécuriser la route 204 entre Saint-Gédéon, Saint-Martin et Saint-Georges.

Mais le gros dossier du secteur qui achoppe toujours est le prolongement de l'autoroute 73 à Saint-Georges, alors que les propriétaires terriens qui seront affectés contestent l’étude d’impact et le tracé proposés. C'est l'UPA de la Chaudière-Appalaches qui mène principalement le bal de la résistance dans ce projet. «Ça fait quatre interlocuteurs (de l'UPA) différents qui sont dans le dossier», signale avec impatience le ministre, qui croit quand même que la poursuite des discussions permettra d'en arriver à une entente éventuelle. Il veut éviter de se retrouver dans la saga de Beauceville (N.D.L.R.: le dernier tronçon de l'autoroute, entre la route du Golf à Beauceville et la route des Pins à Notre-Dame des Pins, n'a été complété qu'en 2016, après une dizaines d'années de batailles juridiques).

En matière de santé ainsi que de services sociaux et communautaires, les travaux de l’agrandissement de l’urgence à l’Hôpital de Saint-Georges ont été lancés (livraison prévue d’ici le printemps 2026), quatre services de garde ont ouvert leurs portes (Saint-Prosper, Notre-Dame-des-Pins, La Guadeloupe, et Saint-Benjamin), la maison de répit Comme Chez Soi est installée à Saint-Georges, tout comme la Maison Héritage Abénakis à Saint-Prosper.

Par ailleurs, le ministre estime que l'obtention des Jeux du Québec, qui auront lieu à Saint-Georges à l'été 2027, n'a été possible que grâce à la réalisation du Complexe multisport et des nouveaux plateaux sportifs, des investissements du gouvernement du Québec en 2023 et en 2024. En lien, il a annoncé cet automne une contribution supplémentaire de six millions de $ pour de nouvelles infrastructures sportives à Saint-Georges, notamment au parc des Sept-Chutes.

En éducation, les nouveaux locaux pour l'enseignement des Techniques policières et Techniques ambulancières sont maintenant opérationnels au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches. De même, l'école primaire de Saint-Honoré compte une cour de récréation flambant neuve.

Aussi, plusieurs infrastructures municipales ont été réalisés avec des contributions du gouvernement du Québec (caserne et bureau municipal de Sainte-Clotilde, bureau municipal à Saint-Honoré, bibliothèque municipale temporaire à Sainte-Aurélie, mise en place d’un circuit pédestre à Saint-Benjamin, inauguration de sept appartements abordables au centre-ville de Saint-Georges).

Au niveau commercial, un support financier direct a été versé à cinq petites épiceries de proximité dans autant de localités (Saint-Côme, Courcelles-Saint-Évariste, Saint-Éphrem, Saint-Ludger et Saint-Honoré), alors que ses interventions ont permis l'augmentation de l’offre de la SAQ sur le territoire, soit à Saint-Honoré, à Saint-Éphrem et à Saint-Georges. Québec a également permis l'élargissement optionnel des heures d’ouverture pour les commerces non alimentaires à Saint-Georges.

Le député Poulin rappelle qu'il a également assuré des contributions financières significatives pour de nombreux organismes et événements: Café du Mille-Lieux sur la première avenue à Saint-Georges, Parc multisport Cumberland, Festival d’été de Saint-Georges, Société du patrimoine des Beaucerons, Fondation du cœur Beauce-Etchemins, Expo agricole de Beauce, Expo de Saint-Prosper et Festival beauceron de l’érable, notamment.

Économie et élections

«Donald Trump est certainement venu perturber notre économie ici dans la région, sans compter que nous avons été les premiers à se préparer et se mobiliser avec la cellule économique. Ces turbulences auront encore des impacts chez nous dans les prochaines années», soutient Samuel Poulin.

La Cellule économique Beauce-USA, mise sur pied en janvier, a tenu plus de 30 rencontres, qui ont mobilisé et accompagné près d’une centaine d’entreprises concernant les tarifs de l’administration américaine.

Le député a aussi travaillé à l'abolition du prix plancher de l’essence, qui permet de ramener la compétition dans plusieurs régions du Québec, notamment dans certaines villes de Chaudière-Appalaches.

C'est en septembre que l'élu beauceron a accédé au conseil des ministres du gouvernement Legault, en tant que ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse. «Un honneur et le défi d’une vie», a-t-il rappelé.

Après les 100 premiers jours en poste, le ministre présente une feuille de route déjà bien remplie.

Ainsi, afin d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises dans leurs relations avec l'État, il a déposé le projet de loi 11, notamment en instaurant la formule «2 pour 1», une première au Canada. La démarche lui a valu d'être baptisé le ministre du red tape.

Il a aussi fait cheminer l'adoption du projet de loi 112 mettant fin aux barrières commerciales entre les provinces.

Samuel Poulin travaille à faire entrer en vigueur à l'ensemble du Québec l'élargissement non obligatoire des heures d’ouverture pour tous les commerces non alimentaires.

En tant que ministre des PME, il a tenu plus d’une centaine de rencontres avec des entrepreneurs de partout au Québec, et visité 10 des 17 régions administratives de la province, depuis le 10 septembre dernier, jour de sa nomination au Cabinet.

Il a également procédé à la signature d’une entente sur la reconnaissance des biens entre les provinces canadiennes, et soutenu le lancement d’une campagne nationale sur l’achat local, à la veille de la période des fêtes.

Par ailleurs, même s'il s’agit d’une année électorale, le député compte bien assumer ses fonctions jusqu’au bout et continuer de livrer de nouveaux projets pour la région.

«On ne sera pas sur pause surtout avec le contexte économique actuel. Je demeure d’abord et avant tout député et ministre. Partout où je vais, je reçois un fort appui des gens de la Beauce. Que ce soit envers mon bilan ou mes actions. D’ailleurs, j’ai plusieurs projets sur ma planche à dessin. Les entrepreneurs et les travailleurs ne veulent pas d’un référendum sur l’indépendance et toute l’incertitude causée par l’arrivée d’un potentiel gouvernement du PQ l’an prochain. Les gens ne veulent non plus de Pablo Rodriguez et des libéraux qui ont quatre enquêtes. Il souhaite un député présent et avec une expérience économique. J’ai la ferme intention d’être de nouveau sur les rangs pour représenter tous les Beaucerons et les Beauceronnes», a conclu Samuel Poulin.