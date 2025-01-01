François Legault réitère les grandes lignes de sa vision économique

Le premier ministre François Legault a présenté en grande pompe, lundi, à la centrale hydroélectrique de Beauharnois, une synthèse de la stratégie économique de son gouvernement, moins d’un an avant la prochaine campagne électorale.

Le gouvernement Legault misera sur le plan massif d’investissement d’Hydro-Québec, sur une réduction de la bureaucratie pour rendre l’«État plus efficace» et sur l’interventionnisme économique pour propulser les «champions économiques du Québec».

Les grandes lignes du document font une synthèse de mesures et de stratégies qui ont déjà été mises de l’avant par le gouvernement auparavant.

Il présente aussi l’augmentation des dépenses militaires ainsi que le développement des minéraux critiques comme des occasions stratégiques pour le Québec.

M. Legault était accompagné de plusieurs dignitaires, notamment de la ministre de l’Économie et de l’Énergie, Christine Fréchette, et de la PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

M. Legault a indiqué que sa vision économique constituait une réponse au contexte mondial incertain en raison des politiques commerciales de l’administration Trump, dans le mot d’introduction du document portant sur sa vision économique.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne