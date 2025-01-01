Nous joindre
François Legault réitère les grandes lignes de sa vision économique

10 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault a présenté en grande pompe, lundi, à la centrale hydroélectrique de Beauharnois, une synthèse de la stratégie économique de son gouvernement, moins d’un an avant la prochaine campagne électorale.

Le gouvernement Legault misera sur le plan massif d’investissement d’Hydro-Québec, sur une réduction de la bureaucratie pour rendre l’«État plus efficace» et sur l’interventionnisme économique pour propulser les «champions économiques du Québec».

Les grandes lignes du document font une synthèse de mesures et de stratégies qui ont déjà été mises de l’avant par le gouvernement auparavant.

Il présente aussi l’augmentation des dépenses militaires ainsi que le développement des minéraux critiques comme des occasions stratégiques pour le Québec.

M. Legault était accompagné de plusieurs dignitaires, notamment de la ministre de l’Économie et de l’Énergie, Christine Fréchette, et de la PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

M. Legault a indiqué que sa vision économique constituait une réponse au contexte mondial incertain en raison des politiques commerciales de l’administration Trump, dans le mot d’introduction du document portant sur sa vision économique.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les nouveaux seuils d'immigration ne sont pas adaptés aux régions

Publié hier à 14h00

Les nouveaux seuils d'immigration ne sont pas adaptés aux régions

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) considèrent nettement insuffisants les nouveaux seuils d’immigration annoncés par le gouvernement du Québec plus tôt cette semaine. Les entreprises du Québec ont besoin de 106 000 nouveaux travailleurs par année pour les ...

LIRE LA SUITE
Jerry Beaudoin élu Président national du Parti Québécois

Publié hier à 10h00

Jerry Beaudoin élu Président national du Parti Québécois

Jerry Beaudoin, originaire de Lac-Etchemin, a été élu par acclamation Président national du Parti Québécois le mercredi 5 novembre 2025 alors que la période des mises en candidature se clôturait. Celui qui a été, entre autres, candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Bellechasse en 2008 se voit ainsi accéder à la tête du parti de ...

LIRE LA SUITE
Immigration: Roberge opte pour une baisse modérée et vise 45 000 par année

Publié le 6 novembre 2025

Immigration: Roberge opte pour une baisse modérée et vise 45 000 par année

Le gouvernement Legault opte finalement pour une réduction modérée de l’immigration en baissant les seuils à 45 000 nouveaux résidents permanents par année pour la période de 2026 à 2029. Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, jonglait avec trois scénarios de baisse : 25 000, 35 000 et 45 000 immigrants par année. Il s’agit ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge