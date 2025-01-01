Ottawa a dépensé 19 milliards $ en services externes

Selon les données gouvernementales, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 19 milliards $ en services professionnels et spécialisés externes en 2024-2025, soit une augmentation de près de 2 milliards $ par rapport à l'année précédente et d'environ 8,5 milliards $ depuis 2020.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada explique cette hausse des dépenses par l'augmentation des coûts liés aux services professionnels et spécialisés, notamment en ingénierie et en architecture (pour la construction navale, par exemple), aux services de santé destinés aux demandeurs d'asile et à la formation spécialisée des pilotes et des équipages de l'Aviation royale canadienne.

Les données gouvernementales montrent que le gouvernement a dépensé 23,1 milliards $ en services professionnels et spécialisés au cours du dernier exercice financier, dont environ 19,5 milliards ont été versés à des organismes externes.

Durant la campagne électorale, le premier ministre Mark Carney avait promis de réduire les dépenses publiques, entre autres, en «diminuant considérablement le recours aux consultants externes et en renforçant la capacité de la fonction publique à recruter des experts à l'interne».

Le gouvernement libéral est critiqué depuis des années pour ses dépenses considérables en services de consultation. L'an dernier, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a révélé que la mauvaise tenue des dossiers et le recours à des fournisseurs externes avaient fait exploser le coût de l'application ArriveCAN, lancée pendant la pandémie, pour atteindre près de 60 millions $.

Lancée en 2020, l'application a coûté 11 milliards $ en services professionnels et spécialisés externes en 2019-2020, selon les comptes publics du gouvernement.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne