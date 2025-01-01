Les élections fédérales du 28 avril

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles de la campagne électorale fédérale qui a mené au scrutin du 28 avril 2025.

Mercredi 13 février

Maxime Bernier veut reprendre la Beauce avec une réforme de la gestion de l'offre

À la veille de la Saint-Valentin, c'est l'appel du coeur lancé ce matin par le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, lors de sa conférence de presse, tenue au centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

Mardi 4 mars

Maryelle-Henriette Doumbia sera la candidate du PLC en Beauce

Maryelle-Henriette Doumbia portera les couleurs du Parti libéral du Canada en Beauce, en vue des élections fédérales qui devraient être déclenchées prochainement.

Vendredi 21 mars

Dernière heure: le député Richard Lehoux quitte la vie politique

Coup de théâtre sur la scène politique régionale alors que le député de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, qu'il ne se représente pas en vue des élections fédérales qui seront déclenchées dimanche.



Après le retrait de Lehoux, Maxime Bernier se dit prêt à affronter « n’importe quel poteau conservateur »

Quelques heures après l’annonce du député de Beauce, Richard Lehoux, de ne pas se représenter aux prochaines élections fédérales, son adversaire politique, Maxime Bernier, a réagi avec virulence.

Dimanche 23 mars

Élections fédérales: la campagne en Beauce se démarque déjà!

Encore une fois, la Beauce se démarquera sûrement sur la scène nationale, quant à la campagne qui sera menée sur le terrain, en vue du scrutin des élections fédérales du 28 avril, une date confirmée aujourd'hui par le premier ministre, Mark Carney.

Lundi 24 mars

Maxime Bernier lance officiellement sa campagne en Beauce et promet une « bataille d’idées »

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a lancé officiellement sa campagne électorale dans la circonscription de Beauce, ce lundi 24 mars, avec une conférence de presse dans laquelle il a présenté les grandes lignes de son programme.

Mardi 25 mars

Jason Groleau confirmé comme candidat conservateur en Beauce

Le Parti conservateur du Canada a officialisé, ce mardi 25 mars, la candidature de l’homme d’affaires Jason Groleau pour représenter la circonscription de Beauce aux élections fédérales du 28 avril prochain.

Le coup d’envoi du Bloc Québécois dans la région

Les militants et sympathisants du Bloc Québécois de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont assisté, hier soir, au lancement de campagne du Bloc Québécois, en compagnie de leur chef, Yves-François Blanchet.

Mercredi 26 mars

Débat des chefs: Bernier dénonce un «processus bidon»

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a dénoncé le «processus bidon» mis en place par la Commission des débats des chefs, pour l’exclure des deux événements télévisuels prévus le 16 avril, en français, et le lendemain, en anglais.

Jeudi 27 mars

Main d'oeuvre et agriculture: les dossiers prioritaires de Maryelle-Henriette Doumbia

Si elle est élue députée de la circonscription de Beauce le 28 avril prochain, Maryelle-Henriette Doumbia s'attaquera prioritairement aux dossiers de la main d'oeuvre et de la production agricole.

Samedi 29 mars

Jason Groleau dépose officiellement sa candidature pour le Parti conservateur en Beauce

Le candidat conservateur Jason Groleau a officiellement déposé sa candidature en vue des élections fédérales du 28 avril prochain dans la circonscription de Beauce, ce vendredi 28 mars.

Dimanche 30 mars

Le Bloc Québécois réaffirme son soutien au candidat Gaétan Mathieu en Beauce

Le Bloc Québécois a tenu son Conseil général cette fin de semaine à Sherbrooke, alors que s’amorce la campagne électorale fédérale.

Mardi 15 avril

La candidate du NPD pour la Beauce est médecin

Le curriculum vitae de la candidate officielle du Nouveau Parti démocratique pour la Beauce vient tout juste d'être publié sur le site web du parti politique.

Jeudi 17 avril

Un premier débat électoral tout en civilités

Trois des cinq candidats officiels, qui se font la course pour l'obtention de la circonscription de Beauce, ont débattu ce midi, devant un public d'environ 100 personnes, à la salle L'Entrecours du campus de Saint-Georges du Cégep de Beauce-Appalaches (CBA).

Mercredi 23 avril

Débat radio: la gestion de l'offre a suscité les meilleures réparties

C'est sans contredit la thématique de la gestion de l'offre en production laitière qui a provoqué les meilleurs échanges entre les quatre candidats à l'élection fédérale, qui ont pris part ce midi au débat radiophonique diffusé sur les ondes de Cool-FM, qui organisait l'événement.

Le candidat Jason Groleau en six réponses

Jeudi 24 avril

La candidate Annabelle Lafond-Poirier en six réponses

Vendredi 25 avril

Le candidat Gaétan Mathieu en six réponses

Samedi 26 avril

La candidate Maryelle-Henriette Doumbia en six réponses

Dimanche 27 avril

Le candidat Maxime Bernier en six réponses

Lundi 28 avril

La Beauce reste «bleue» avec l'élection de Jason Groleau

Sans surprise, le candidat du Parti conservateur du Canada, Jason Groleau, a facilement remporté le siège de la circonscription de Beauce, à l'issue du scrutin fédéral d'aujourd'hui.

Malgré la défaite, Gaétan Mathieu ne regrette pas son expérience

Malgré sa défaite aux élections fédérales de 2025, le représentant du Bloc Québécois, Gaétan Mathieu, a apprécié son expérience et ne regrette pas de s’être lancé.

Maryelle-Henriette Doumbia salue un résultat « encourageant »

La candidate du Parti libéral du Canada en Beauce, Maryelle-Henriette Doumbia, s’est dite « agréablement surprise » des résultats obtenus lors de sa première campagne électorale, ce lundi 28 avril, malgré la victoire confirmée du candidat conservateur Jason Groleau avec plus de 55 % des voix.

Mardi 29 avril

Maxime Bernier assure que le Parti populaire du Canada poursuivra son combat

Malgré une quatrième position en Beauce avec 5,8 % des voix et l’absence de tout député élu au Canada, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a affirmé ce lundi 28 avril à Montréal, que son parti a toujours un avenir sur la scène politique canadiennes.

Un entrepreneur pour représenter «la capitale de l'entrepreneuriat»

«La capitale de l'entrepreneuriat a choisi un entrepreneur pour la représenter.» C'est ainsi que le candidat conservateur, Jason Groleau, a qualifié son élection au poste de député fédéral de Beauce, lors de son discours d'acceptation, livré hier soir devant plus de 250 partisans réunis dans un bar de Saint-Georges.

Jeudi 1er mai

La Beauce restera représentée par son nouveau député Jason Groleau

L'idée que le nouveau député fédéral de Beauce, Jason Groleau, cède son siège pour laisser la place à son chef, Pierre Poilièvre, qui n'a pas réussi à se faire élire lundi, ne tient absolument pas la route.

Jeudi 22 mai

Cabinet fantôme conservateur: aucun poste pour Jason Groleau

Le tout nouveau député fédéral de Beauce, Jason Groleau, n'occupera aucune fonction officielle dans le Cabinet fantôme conservateur à la Chambre des communes.

Vendredi 23 mai

Jason Groleau officiellement assermenté comme député de Beauce

Jason Groleau a été officiellement assermenté aujourd’hui à titre de député de Beauce, lors d’une cérémonie tenue sur la Colline du Parlement, à Ottawa.

Lundi 16 juin

Jason Groleau nommé au Comité permanent du commerce international

Le député de Beauce, Jason Groleau, a été nommé membre du Comité permanent du commerce international à la Chambre des communes, devenant ainsi l’un des quatre représentants conservateurs à siéger sur ce comité stratégique.

Vendredi 24 octobre

Maryelle-Henriette Doumbia à la tête de l'Association libérale fédérale de Beauce

C'est sous la houlette de la candidate au scrutin du 28 avril dernier, que l'Association libérale fédérale de Beauce mènera dorénavant ses activités politiques régionales du PLC (Parti libéral du Canada).