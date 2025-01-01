Nous joindre
Assemblée nationale

Québec présentera sa mise à jour économique le 25 novembre

durée 11h00
18 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec fournira sa mise à jour économique de l'automne dans une semaine, le 25 novembre.

Le ministre des Finances, Eric Girard, fera alors le point sur la situation économique et financière du Québec, exactement huit mois après la présentation du budget 2025-2026.

Le gouvernement caquiste prévoyait un déficit de 13,6 milliards $, soit 2,2 % du PIB, pour l'exercice 2025-2026, tout en maintenant l'objectif d'atteindre l’équilibre budgétaire dans un horizon de cinq ans.

Le budget du mois de mars a été présenté alors que la saga des droits de douane imposés par les États-Unis s'amorçait. La mise à jour économique automnale devrait permettre d'évaluer les impacts qu'ont eus les droits de douane du président Donald Trump sur les finances du Québec.

L'énoncé économique devra aussi prendre en compte le nouveau budget fédéral du gouvernement de Mark Carney.

Lorsque M. Carney avait présenté son budget, M. Girard n'avait pas caché sa déception. Il avait notamment jugé que les nouveaux investissements en matière d'infrastructures étaient insuffisants.

La Presse Canadienne

