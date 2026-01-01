Samuel Poulin assermenté ministre des Affaires municipales

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, est monté en grade au sein du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, puisqu'il a été assermenté aujourd'hui comme ministre des Affaires municipales.

Une belle promotion offerte par la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour le plus jeune élu de l'Assemblée nationale, qui, incidemment, a célébré son 35e anniversaire de naissance hier.

L'élu était auparavant ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Réactions

Par voie de communiqué de presse, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a tenu à féliciter le député de Beauce Sud à la suite de sa nomination à titre de ministre des Affaires municipales.

Elle a souligné l’importance de ce ministère pour les municipalités du Québec, appelées à composer avec des enjeux majeurs liés au développement, aux infrastructures et à la qualité de vie des citoyens. «La nomination d’un député de la région à ce poste stratégique représente une occasion favorable pour faire valoir les réalités et les besoins des milieux municipaux.»

Comme la Ville de Saint-Georges poursuit actuellement une phase de développement soutenu, avec une croissance rapide qui entraîne des défis importants, la collaboration avec le ministère des Affaires municipales constitue un levier essentiel afin d’assurer une planification cohérente et la réalisation de projets structurants pour la collectivité.

«La Ville entend poursuivre un dialogue constructif avec le ministre afin de faire avancer les dossiers municipaux et régionaux, dans l’intérêt des citoyens de Saint-Georges et de l’ensemble de la Beauce», a fait savoir la mairesse Bougie.

Pour sa part, la Fédération québécoise des municipalités a félicité chaleureusement, Samuel Poulin à titre de ministre des Affaires municipales ainsi que Mathieu Lévesque, à titre de ministre délégué aux Régions.

« La nomination de deux ministres directement liés aux réalités municipales et régionales envoie un message clair celui d’une volonté de reconnaître pleinement le rôle stratégique des régions dans le développement du Québec. Nous sommes impatients de voir comment se déploiera ce nouveau Conseil des régions et nous offrirons notre entière collaboration afin de faire avancer les dossiers qui comptent pour nos municipalités et nos régions», a déclaré Jacques Demers, président de la FQM.

Même son de cloche de la part de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui voit dans la nomination de Samuel Poulin «une occasion de consolider une relation de travail fondée sur l’écoute, le dialogue et la collaboration afin de répondre de manière concrète et efficace aux défis auxquels font face les municipalités partout au Québec. « Au cours des prochains mois, l’UMQ travaillera en étroite collaboration avec le nouveau ministre pour faire avancer les priorités municipales», a indiqué le président, Guillaume Tremblay.