Tarification de l'eau: le Québec est mûr pour une réflexion

Le Québec est mûr pour une réflexion sur l’utilisation de l’eau potable et sa tarification, a laissé entendre jeudi le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin.

En commission parlementaire, il a évoqué des exemples où le recours à des compteurs d’eau avait contribué à réduire de façon importante la consommation, ce qui avait permis d’éviter d’agrandir l’usine de filtration locale.

«Le gouvernement entend-il encourager concrètement les municipalités à mettre en place une tarification de l’eau potable?» a par la suite demandé le député péquiste Alex Boissoneault.

«Ce n’est pas notre intention», a répondu M. Poulin.

Le gouvernement va par ailleurs lancer bientôt une campagne sur l’utilisation de l’eau potable, a fait savoir le ministre.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne