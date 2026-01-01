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Dix-huit députés à la table

Le ministre Mathieu Lévesque présente son Conseil des régions

durée 13h00
23 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le député de Chapleau et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, a présenté jeudi son nouveau Conseil des régions composé de 18 élus représentant chacune des régions administratives du Québec.

La création d'un Conseil des régions est l'initiative de la première ministre Christine Fréchette. L'instance se réunira aux deux semaines afin de discuter des priorités de chaque région et mettre en place des actions concrètes, a expliqué M. Lévesque.

Jusqu'à maintenant, les régions du Québec étaient représentées par des ministres qui cumulaient bien souvent plusieurs autres responsabilités.

Par exemple, sous François Legault, le ministre du Travail, Jean Boulet, a eu pendant deux ans pas moins de trois régions sous son aile: la Mauricie, l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.

«C'est une idée innovante, ingénieuse de madame la première ministre, a fait valoir Mathieu Lévesque, jeudi. Ça fait longtemps que les régions demandaient une voix forte. Bien, ce matin, nous venons répondre à cet enjeu.»

«On le savait, les ministres sectoriels avaient beaucoup, beaucoup de dossiers dans leurs secteurs respectifs. (...) Là, c'est un groupe de députés, d'adjoints gouvernementaux régionaux et un ministre régional qui vont s'occuper à temps plein de ça», a-t-il ajouté.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

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