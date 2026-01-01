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Ottawa lance un fonds de 25 G$ pour l’économie canadienne

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27 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé, ce lundi 27 avril, la création du « Fonds pour un Canada fort », un fonds souverain doté d’une contribution initiale de 25 milliards de dollars, destiné à investir dans des projets et entreprises stratégiques à travers le pays.

Présentée comme une réponse à un contexte économique mondial jugé incertain, cette initiative vise à renforcer l’économie canadienne en soutenant notamment des projets liés à l’énergie, aux infrastructures, aux minéraux critiques et à l’agriculture.

Le fonds doit également permettre d’améliorer les chaînes d’approvisionnement et d’ouvrir de nouveaux marchés.

Pour les régions comme Chaudière-Appalaches, où plusieurs entreprises sont actives dans les secteurs manufacturier, énergétique ou du transport, ces investissements pourraient se traduire par des occasions de développement, notamment à travers des projets d’envergure ou des partenariats avec le secteur privé.

Le fonds investira aux côtés d’acteurs privés et internationaux, avec l’objectif de générer des revenus qui seront réinjectés afin d’en assurer la croissance à long terme. Le gouvernement prévoit également offrir, dans les prochains mois, un produit d’investissement destiné au grand public, permettant aux citoyens de participer directement à ces projets.

« Le nouveau gouvernement du Canada donne le coup d’envoi à une série de projets d’intérêt national […] Grâce au Fonds pour un Canada fort, les Canadiennes et les Canadiens auront la possibilité de profiter directement de ces retombées », a déclaré le premier ministre.

De son côté, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a indiqué que ce fonds vise à soutenir la croissance économique et la création d’emplois, tout en maintenant la compétitivité du pays.

La création officielle du fonds doit être précisée lors de la mise à jour économique du printemps, prévue ce mardi 28 avril. D’autres détails concernant sa structure, sa gouvernance et ses modalités d’investissement seront dévoilés au cours des prochains mois.

À terme, Ottawa souhaite faire de ce fonds un levier majeur pour financer des projets structurants et renforcer l’autonomie économique du Canada.

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