Selon le ministre Samuel Poulin
Tarification de l'eau: le Québec est mûr pour une réflexion
Le Québec est mûr pour une réflexion sur l’utilisation de l’eau potable et sa tarification, a laissé entendre jeudi le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin.
En commission parlementaire, il a évoqué des exemples où le recours à des compteurs d’eau avait contribué à réduire de façon importante la consommation, ce qui avait permis d’éviter d’agrandir l’usine de filtration locale.
«Le gouvernement entend-il encourager concrètement les municipalités à mettre en place une tarification de l’eau potable?» a par la suite demandé le député péquiste Alex Boissoneault.
«Ce n’est pas notre intention», a répondu M. Poulin.
Le gouvernement va par ailleurs lancer bientôt une campagne sur l’utilisation de l’eau potable, a fait savoir le ministre.
Patrice Bergeron, La Presse Canadienne
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