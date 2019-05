Les Entreprises M. Sarrazin : une approche personnalisée pour tous vos travaux

Maxime Sarrazin a lancé les Entreprises M. Sarrazin il y a maintenant plus de 14 ans. Spécialisée dans le terrassement et le déneigement, l'entreprise offre désormais la pose de gazon cultivé, l'installation de pavé uni et muret, ainsi que la plantation de cèdres.

Maxime Sarrazin s’est lancé en affaires en 2005. Il a acquis la majorité de son expérience en travaillant une vingtaine d'années sur la ferme familiale. Au fil des ans, il a su diversifier ses services, tant pour les particuliers que pour les clients commerciaux.

Les Entreprises M. Sarrazin sont reconnues dans la région pour leur service de terrassement et de mini-excavation. Les clients qui choisissent l’entreprise peuvent faire installer ou encore réparer leur pavé, ainsi que faire ériger des murets.

Cette saison estivale, les Entreprises M. Sarrazin offriront toujours la pose de tourbe. Maxime Sarrazin s’assure toujours d’avoir la meilleure qualité de gazon cultivé. Depuis quelques années seulement, l’entreprise s’est aussi lancée dans la plantation de haie de cèdres.

L’hiver, le déneigement et le sablage de stationnement représentent la vaste majorité de leur emploi du temps. Cette année, avec les fortes précipitations reçues, l’entrepreneur admet qu’il n’a pas manqué de boulot.

Une approche personnalisée

Si les Entreprises M. Sarrazin ont tant de succès, c’est grâce à leur souci du détail et leur offre de service personnalisée. Par le bouche-à-oreille, l’entreprise a tôt fait de se faire connaître dans la région : « J’ai toujours tenu à offrir le meilleur service possible à mes clients et ils m’ont référé à d’autres personnes qu’ils connaissaient. Quand un client est satisfait, ça en apporte un autre », explique Maxime Sarrazin.

L’entrepreneur emploie un employé l’hiver et deux à trois durant la saison estivale.

« Ce que je veux, c’est rester proche de mes clients et m’assurer d’offrir le service le plus professionnel possible. »

Maxime Sarrazin, fondateur des Entreprises M. Sarrazin

Leur approche professionnelle et leur écoute du client font des Entreprises M. Sarrazin, une valeur sûre pour vos travaux estivaux.

Services offerts

Pose et vente de gazon cultivé

Plantation de haie de cèdre

Terrassement

Mini excavation

Réparation et installation de pavé

Installation de muret

Déneigement et sablage de stationnement



Pour une soumission ou pour en savoir plus sur les services énumérés ci-haut, veuillez contacter Maxime Sarrazin à ces coordonnées.

418 230-3974

ent.msarrazin@gmail.com

https://www.entreprisesmsarrazin.com