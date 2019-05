Dany Lessard : une employée dévouée du A&W

Qui n’a pas entendu parler de Dany Lessard ? Cette femme au charisme exemplaire qui sert ses clients avec passion chez A&W, et ce, à tous les matins.

Dany exerce le métier de serveuse depuis près de 40 ans, un emploi difficile physiquement et parfois, mal reconnu. À l’âge de 10 ans, elle a commencé sa carrière au restaurant-motel Charles, en équeutant des fraises pour les différents plats servis aux clients. À ce moment-là, elle ne se doutait pas que c’était le début d’une grande carrière qui serait consacrée au service des clients.

À l’âge de 12 ans, son patron lui a demandé si elle voulait desservir les tables et voilà que quelques années plus tard, Dany était l’une des serveuses les plus productives du restaurant. C’est même durant l’un de ses quarts de travail qu’elle a connu le père de ses enfants. Après de nombreuses années en service, Dany a décidé de se lancer en affaires sous le nom de «Céramique Dany». Son premier métier lui manquait, ce qui l’a poussée à continuer de travailler les fins de semaine au restaurant de son frère.

Après quelques années à son compte, mais surtout après la mort tragique de son mari, Dany a décidé de revenir à ses anciens amours : la restauration. Depuis ce temps, tous les matins, avec son sourire contagieux, elle accueille les clients chez A&W. Elle connaît par cœur les commandes de ses clients les plus fidèles! Elle est tellement appréciée qu’elle reçoit à l’occasion des cadeaux de ces derniers comme du sucre à la crème et du pâté au saumon. Lorsqu’elle part en vacances, les gens demandent la date de son retour!

Lors de la dernière convention A&W, la succursale de Saint-Georges a reçu un prix pour son excellence en matière de service à la clientèle. Le patron, Luc Poulin, tient à féliciter toute son équipe, mais aussi Dany pour toutes ces années au service des clients.

Félicitations, Dany, pour ton dévouement !