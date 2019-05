LA SANTÉ DE VOS EMPLOYÉS : POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ?

Les raisons d’investir dans la santé et le bien-être de vos employés

Dans un monde en constants changements comme le nôtre, il est primordial de veiller au bien-être des employés. En effet, implanter une démarche allant dans ce sens permet une diminution de l’absentéisme, du taux de roulement, des cotisations de la CNESST, des assurances collectives, du présentéisme, des griefs ainsi que des conflits. Du même coup, on peut percevoir dans ce milieu de travail : une amélioration du climat de travail, de la motivation des employés, de la qualité du service, de la créativité, une meilleure prise de décisions ainsi qu’un rehaussement de la productivité.

Il est prouvé que d’investir dans la santé de vos employés permet un retour de 1,50$ à 3,80$ pour 1$ investi!

Comment y parvenir?

Il y a quatre sphères dans lesquelles l’employeur peut avoir un impact. La première consiste en l’amélioration des habitudes de vie. Voici des exemples de mesures à mettre en place : des activités sportives en milieu de travail, une conférence offerte par une nutritionniste, avoir un programme de soutien à l’arrêt du tabagisme et aller marcher durant la pause du dîner. Quant à la deuxième sphère, la conciliation vie personnelle-professionnelle, le télétravail peut être une belle option. Et voici d’autres exemples : avoir un horaire flexible, une politique sur l’utilisation du cellulaire et des courriels en dehors des heures de travail, permettre un retour progressif à la suite d’une période prolongée d’arrêt de travail. La troisième sphère est l’environnement de l’employé. En effet, s’assurer que l’ergonomie et l’aménagement des postes de travail soient adéquats sont deux mesures importantes. Aussi, la présence de douches ou de supports à vélo peut inciter également les gens à intégrer l’activité physique au quotidien. La dernière sphère, à ne pas négliger, englobe les pratiques de gestion. En voici quelques-unes: la reconnaissance envers les employés, la formation continue, utiliser de bons processus de communication, déléguer des tâches afin que les employés se sentent impliqués, se sentir responsable face à la santé de ses employés et surtout, s’y investir.

Un événement à ne pas manquer!

Pour terminer, nous sommes heureux de vous inviter à un événement qui soulignera l’importance de la santé et du mieux-être au travail dans le contexte actuel de compétitivité́ et de pénurie de main-d’œuvre au Québec. L’événement vous est présenté́ dans le cadre de la Tournée des leaders engagés organisée par le Groupe entreprises en santé, qui a pour mission de promouvoir la santé et le mieux-être au travail, en partenariat avec le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Ceci a lieu le 11 juin 2019, de 8h30 à 12h, au Club de Golf de Beauceville.

L’événement est gratuit, mais les réservations sont obligatoires. Sachez qu’il est également possible d’être exposant. Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez la page web de l’événement: http://www.groupeentreprisesensante.com/devenezunleader.

Si vous désirez faire appel à nos différents services professionnels afin de favoriser la santé de vos employés, contactez-nous au 418 227-1843 ou écrivez-nous à info@coeur.ca.

