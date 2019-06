McDonald's de Saint-Georges : des employés de coeur

Voir la galerie de photos

Pour les habitués de la place, qui n’a pas déjà été charmé par le service impeccable et le sourire contagieux des employés du MacDonald’s sur boulevard Lacroix à Saint-Georges? Dès notre arrivée, nous avons reçu un accueil chaleureux.

Ce n’est un secret pour personne, la qualité du service est l’un des points les plus importants en pour la réussite d’une entreprise. Cependant, pour que les employés contribuent à cette réussite, encore faut-il qu’ils se sentent bien dans leurs conditions de travail. Il est assez rare en restauration d’avoir une foule d’avantages sociaux tels que les assurances collectives, des REER et des primes au travail, mais McDonald's semble avoir bien performé dans ce domaine.

En plus de ces conditions avantageuses, l’ambiance de travail que nous y avons rencontré semblait tout à fait conviviale. Ce n’est pas surprenant que des employés y mettent du cœur pendant plusieurs années.

C’est le cas de Marie-Claude qui compte aujourd’hui 37 ans de service pour la succursale. L’engouement que McDonald’s provoquait à son établissement à Saint-Georges a tout de suite poussé Marie-Claude à appliquer sur un poste, et depuis, c’est une histoire d’amour. En 37 ans elle a eu la chance de servir plusieurs générations issues de mêmes familles et de voir tout le monde grandir. Elle témoigne également de l’ambiance de travail agréable qui lui fait garder son sourire chaque matin.

Ce qui me pousse à rester, c’est l’ambiance, le travail d’équipe et les amis qu’on se fait ici. On fait même des fois des soupers ensemble, à l’extérieur du restaurant.