Bloc et Pavé Décor ajoute de nouveaux produits d’aménagement paysager

Bloc et Pavé Décor est LA référence en Beauce pour trouver les meilleurs produits de béton pour aménager la terrasse de vos rêves! Leur grande salle de montre expose une vaste variété de produits de béton et de pierres naturelles. Pour la conception de murs décoratifs ou de murs de soutènement, pour relaxer près de votre foyer extérieur ou encore pour votre future terrasse, l’équipe de Bloc et Pavé Décor pourra vous accompagner dans le choix des produits qui s’offrent à vous.

Nouveautés

Bloc et Pavé Décor vous offre maintenant toute la gamme des produits FLEXLOCK afin d’entretenir vos pavés – du shampoing au scellant. Des luminaires pour plantes et fontaines faciles d’installation sont également disponibles. La tourbe des Gazons Robert, reconnue pour sa qualité, peut y être achetée ainsi que les engrais Gazons Robert – développés par l’entreprise elle-même - qui sont reconnus pour leur efficacité incomparable et leur prix très abordable. Un tout nouveau modèle de foyer est également disponible avec un pare-feu en inox exclusif à Bloc et Pavé Décor qui arbore d’ailleurs le logo de l’entreprise.

Prolongez votre été

Depuis sa création, Bloc et Pavé Décor travaille en partenariat autant avec les paysagistes que les amateurs qui désirent réaliser leurs propres projets afin de leur offrir les meilleurs produits. « Les gens sont de plus en plus autodidactes et aiment construire eux-mêmes leur décor extérieur. Chez Bloc et Pavé Décor, ils peuvent donc avoir accès à divers produits de béton utilisés par les professionnels du paysagement ainsi qu’à tous les compléments pour accomplir des projets de toutes tailles. Nous disposons maintenant de la plupart des outils spécialisés pour le domaine du paysagement et certains d’entre eux sont également disponibles en location », explique la directrice des ventes chez Bloc et Pavé Décor, Stéphanie Lauzon.

Des produits pour tous les budgets

Peu importe votre budget ou votre projet, nous vous aidons à choisir des pas de sentier, de l’éclairage extérieur, des fontaines d’eau, des blocs pour monter une superbe cuisine extérieure, des dalles pour compléter un espace piscine, un magnifique four à pizza, des marches en béton ou en pierres naturelles, des bordures pour définir une plate-bande, un mur et son couronnement ou encore une entrée remarquée.

Vous avez une idée ? Nous avons les produits.



Faites livrer – c’est bien plus simple

Bloc Pavé et Décor assure la livraison partout en Chaudière-Appalaches et dans Les Etchemins à prix très abordable. En effet, le béton est un produit lourd à transporter, c’est pourquoi l’entreprise se charge de le livrer rapidement à votre domicile avec sa propre flotte de transport.

Le béton, créé pour durer

Le béton est un produit reconnu à prime à bord pour sa durabilité. Aujourd’hui, il est offert dans une grande variété de finis, de designs et de couleurs afin de vous permettre de créer de superbes agencements selon votre style tout en combinant les plus belles tendances. Sur place, laisse-vous inspirer par les plus grandes marques : Techo Bloc, Rocvale, Permacon, Patio Drummund ainsi que ceux de Mat Expert, une entreprise locale de St-Joseph-de-Beauce. Les gens recherchent des produits offrant esthétisme et peu d’entretien, c’est pourquoi le béton gagne davantage en popularité dans la conception d’aires extérieures.

Bloc Pavé Décor est situé au 700, 1re Avenue Sartigan, à Saint-Georges, à la sortie de la ville en direction de Saint-Martin. Pour en connaître davantage sur les heures d’ouverture ou sur les produits, communiquez avec Stéphanie Lauzon au 418-221-8182 ou visitez le site Web www.blocpavedecor.com.