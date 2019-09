Êtes-vous assez prévoyant pour le jour de votre déménagement ?

Voilà, vous en êtes à votre premier déménagement et vous croyez avoir pensé à tout ? Pourtant, une règle primordiale dans un déménagement est : qu’il vaut mieux passer trop de temps à l’organisation de ce jour, en s’assurant d’évaluer toutes les contraintes possibles, plutôt que se dire que tout se passera bien. Déménagement JFC vous dicte 14 erreurs à éviter.

Erreur 1 : Déménager le 1er juillet

Jour national du déménagement au Québec et fin de la majorité des baux. Le risque à déménager à cette date et celui de ne pas avoir de l’aide de vos amis, qui seront également occupés à trimballer des boîtes dans leur nouveau lieu de vie.

Erreur 2 : Débrancher votre congélateur le jour du déménagement

Si vous décidez d’attendre à la dernière seconde, vous vous exposez à devoir utiliser votre séchoir pour tenter de faire fondre la glace recouvrant les parois de votre congélateur. Vous dire que vous pourriez le déménager dans cet état s’avère une mauvaise idée, vous vous retrouverez avec de l’eau partout, dans le camion, dans l’appartement, dans les escaliers, etc. Il est recommandé de prévoir deux jours pour tout faire fondre et sécher.

Erreur 3 : Remplir des gros cartons à ras bord

Cette pensée si logique de croire que moins de cartons = à moins de voyages, vous amènera finalement vers un dos barré. De plus, la lourdeur des boîtes risque de ralentir ceux un peu moins musclés.

Erreur 4 : Oublier que vous avez des voisins à prévenir

Imaginez-vous vous faire réveiller un samedi matin à 7 h par des bruits de meubles qui cognent contre les murs, des cris et des rires d’amis qui tombent dans les escaliers, etc. Dites-vous que vos voisins ressentiront la même chose s’ils ne sont pas prévenus et sentiront une agressivité monter envers vous.

Erreur 5 : Démonter vos meubles IKEA sans garder les plans ou une photo

Vous souvenez-vous le jour où vous avez monté votre meuble en tentant de déchiffrer le plan ? Et bien, imaginez le niveau de difficulté qui augmentera sans ces fameux plans et une photo. Petit truc : déménagez-les sans les démonter si possible.

Erreur 6 : Placer les boîtes avant les meubles au fond du camion

Les boîtes sont si faciles à empiler et à aligner, mais il ne faut pas oublier vos objets à formes « spéciales » difficiles à placer particulièrement si la moitié de l’espace est déjà utilisée.

Erreur 7 : Déménager durant les heures de circulation dense

Vous êtes enfin prêt à partir en direction de votre nouveau nid quand soudainement vous vous retrouvez coincé dans le trafic. Ce temps perdu vous fera grincer des dents et votre enthousiasme disparaîtra comme neige au soleil. De plus, vos amis qui ont si gentiment accepté de vous aider se souviendront de ce moment désagréable.

Erreur 8 : Écrire sur les boîtes des mots peu précis

Utiliser le mot « divers » ou « trucs » n’aidera pas vos amis à distinguer où ils doivent déposer la boîte. Les jours d’après, vous perdrez un temps fou à simplement retrouver votre brosse à dents à travers votre désordre. Utilisez des mots précis en ajoutant la pièce où elle est destinée à se rendre.

Erreur 9 : Faire confiance au papier journal comme seule protection de vos affaires

Pour vos biens plus fragiles, le papier à bulle est plus conseillé. Dans le camion ou la voiture, vos boîtes vont être secouées et vous aurez des mauvaises surprises en découvrant votre belle vaisselle en morceau faute de protection adéquate.

Erreur 10 : Oublier que « Pupuce » déménage également

Vous aurez un millier de choses à penser les jours précédents le déménagement, mais votre animal de compagnie déménagement au même titre que vous. Il y a de fortes chances que « Pupuce » refuse d’être enfermée dans une boîte en carton. Aller voir votre vétérinaire avant le jour du déménagement pour être sûr que votre animal est à jour de vaccins, certificat d’identification, et demandez-lui au sujet de précautions de voyage et d’éventuels malaises.

Erreur 11 : Transporter vos plantes avec les cartons

Vous avez envie que votre magnifique fougère survive au déplacement ? Ne la mettez surtout pas dans le camion. Quelques semaines avant le déménagement, transplantez vos plantes de vos pots afin de les mettre dans des plus légers et incassables. Si c’est possible, pour le transport demandez à un ami de les prendre dans sa voiture.

Erreur 12 : Ne pas profiter de l’occasion pour faire le ménage dans vos biens

Cela fait des années ou des mois que vous accumulez et ne faites pas le tri. C’est le moment rêvé de faire des piles de ce que vous allez garder et de ce que vous donnerez. Vous gagnerez du temps et vous pourrez peut-être vous faire un peu d’argent.

Erreur 13 : Ne pas avoir une trousse de survie

Les déménageurs aguerris ont toujours avec eux un sac qui contient des indispensables : des tournevis, une lampe électrique, des médicaments, une trousse de premiers soins, l’argent liquide, vêtements propres, etc.

Erreur 14 : Ne pas avoir une liste de vos effets

S’assurer d’avoir la liste de tout ce que vous possédez évitera d’oublier un objet dans votre ancien appartement. Dès que vous arriverez à votre domicile, faites à nouveau l’inventaire. Bien que ce soit ennuyant, dites- vous que de chercher un mois plus tard sera très difficile.

Et finalement, si vous avez besoin de professionnels et de paires de bras de plus pour votre déménagement pensez à engager des professionnels.