Comment maintenir la motivation ?

L’équipe du Pavillon du cœur a pu recevoir cet été une formation sur l’entretien motivationnel afin d’aider les clients à persévérer dans le changement ou le maintien de leurs habitudes de vie. Grâce à la générosité du formateur, professeur affilié à l’Université Laval, le Pavillon du cœur offre maintenant un outil à ses professionnels de la santé pour mieux accompagner sa clientèle dans ce défi quotidien qu’est la motivation. Cet outil sera maintenant intégré aux rencontres offertes par les professionnels du Pavillon selon les attentes et les besoins de la personne rencontrée.

En quoi cela consiste?

Chaque personne a une ou plusieurs raisons qui lui sont propres pour se mettre à l’action et bouger régulièrement ou pour faire un quelconque changement dans ses habitudes de vie. De ces raisons découlent parfois des objectifs plus spécifiques à court terme et à long terme. Le choix de ces objectifs est particulièrement important puisqu’il deviendra votre plan d’action en travaillant avec notre nouvel outil.

Au cours de la rencontre avec votre professionnel, vous serez mis en action pour rédiger votre propre plan d’action et vous serez guidé par le professionnel pour le compléter. Vous aurez, entre autres à écrire vos objectifs et les raisons pour lesquelles vous les choisissez. Ensuite, vous analyserez les obstacles que vous pourriez rencontrer ainsi que les pistes de solutions à entreprendre dans le cas où l’un de ces obstacles se produirait. Finalement, vous pourrez alors élaborer votre plan et les actions à poser pour sa réalisation.

L’importance d’avoir un objectif

Un changement à long terme peut-être d’introduire l’activité physique dans sa routine de vie ou d’effectuer un changement au niveau de son alimentation. Ce ne sont que des exemples à titre indicatif. Pour maintenir ces changements à long terme, vous devez avoir un objectif à long terme. C’est-à-dire que si votre objectif est de perdre les quelques livres en trop, vous aurez ensuite une raison de cesser ce en quoi vous vous étiez engagé.

Il faut aller chercher la motivation qui vous pousse à vouloir perdre du poids et chercher des objectifs dans un court temps pour vous aider à progresser. C’est à cette étape que vous aurez peut-être besoin de quelqu’un pour vous accompagner dans votre réflexion.

Vous êtes intrigués?

Vous avez essayé à de multiples occasions d’instaurer un changement dans vos habitudes de vie, mais vous avez de la difficulté à maintenir ces changements efficacement et durablement dans le temps? En plus, si vous vous questionnez sur ce service c’est que vous seriez gagnant à y participer.

De plus, vous aurez la chance d’avoir un suivi dans votre progression pour l’atteinte de vos objectifs qui est un aspect important dans le changement ou le maintien de vos habitudes.

Si vous désirez obtenir de l’information sur nos services ou prendre rendez-vous avec nos professionnels, consultez notre site Internet www.coeur.ca ou contactez-nous au 418 227-1843, poste 202.

Sources :

Passeport Santé. 10 conseils pour garder la motivation à toute épreuve. https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=garder-la-motivation-10-conseils-2-decortiquez-votre-objectif (page consultée le 18 septembre 2019)

Chaque semaine, nous vous proposerons un article différent

en lien avec notre mission. Revenez nous lire!