Connaissez-vous l'art de l'emballage pour un déménagement ?

L’emballage est une étape primordiale pour s’assurer que le déménagement de vos biens se déroule en toute sécurité. D’ailleurs, si vous voulez vous assurer que tout soit en ordre et efficace des entreprises de déménagement professionnel offre le service d’emballage.

Il est possible également de procéder par vous-même et voici des conseils de bases.

Tout ne s’emballe pas

Dans un premier temps, vous devez savoir que certains articles ne doivent pas être emballés par votre propre personne, sans recourir à des professionnels. Par exemple, ceux dangereux, illégaux, trop encombrants ou fragiles.

Les biens qui nécessitent le service de professionnels :

Tables en marbre, ou en verre, décorations murales lourdes et miroirs de dimensions 40" x 60" ou plus

Tables de billard

Objets fragiles et encombrants — grands trophées, statues, lustres, etc.

Gros appareils électroménagers

Tandis que les objets de grande valeur et ceux irremplaçables (valeur sentimentale) devraient être transportés dans votre véhicule.

Le matériel

Des boîtes

Du papier de soie et du papier journal non imprimé (l’encre du journal peut salir, voire endommager certains articles)

Du gros ruban d’emballage plastique

Du ruban adhésif

Une paire de ciseaux

Un marqueur

Informations générales

Vous devriez toujours surévaluer le temps que pourrait prendre l’emballage. Priorisez les éléments qui ne vous serviront pas en premier à votre arrivée dans votre nouveau logement. Par la suite, terminez votre emballage avec les biens dont vous aurez besoin jusqu’au jour du déménagement.

Pour une meilleure organisation et efficacité, effectuez l’opération pièce par pièce. Délimitez une zone de travail dans chacune d’elles. Lorsque vous aurez terminé, triez les cartons selon leur poids (léger, moyen, lourd) pour accélérer le chargement le jour du déménagement.

Déchargement et déballage

Au moment du déchargement, l’équipe professionnelle devra être guidée. Montrez où vous voulez que les meubles soient placés et assurez-vous de faire votre inventaire pour ne rien oublier. Lorsque vous vous retrouverez seul, déballer les cartons en ordre de priorité et par pièce. Les boîtes vides devront être repliées pour prendre moins d’espace et jetez le papier utilisé dans le recyclage.

Grâce à un emballage, un déchargement et un déballage organisés, vous pourrez rapidement profiter de votre logement et vous aurez évité des catastrophes.

